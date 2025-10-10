Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng hành hung thai phụ giữa đêm khuya

Chiều 10-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án và tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Triệu Quí (sinh năm 2000, trú phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Trần Triệu Quí có hành vi hành hung một phụ nữ mang thai bán hàng tạp hóa trước cổng Bệnh viện đa khoa Phú Yên vào khuya 21-9, gây dư luận xấu trên mạng xã hội. Sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Khi bị cơ quan CSĐT vào cuộc xác minh, triệu tập đối tượng đến cơ quan làm việc, Trần Triệu Quí thừa nhận lý do đánh chị L.T.K.N. và mẹ chị N. vì cho rằng “bán mì tôm đắt”.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Triệu Quí

Trước đó, Báo SGGP đã đưa tin, ngày 21-9, chị N. trình báo bị một nam thanh niên hành hung trong lúc bán hàng trước cổng bệnh viện. Theo chị N., khoảng 2 giờ 12 phút ngày 21-9, một thanh niên đến tiệm tạp hóa của gia đình chị (trước cổng Bệnh viện Đa khoa Phú Yên) để mua 3 gói mì tôm. Cho rằng chị bán mì tôm với giá đắt nên thanh niên này bất ngờ nổi nóng, liên tiếp đạp thẳng vào bụng chị N. (đang mang thai 17 tuần), đồng thời đánh cả mẹ chị N., chửi bới và hăm dọa.

Sự việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội thu hút rất nhiều lượt chia sẻ và bị cộng đồng mạng lên án hành vi côn đồ của nam thanh niên.

Tin liên quan Công an làm việc với thanh niên hành hung thai phụ

MAI CƯỜNG