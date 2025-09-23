Công an làm việc với thanh niên hành hung thai phụ

Ngày 23-9, Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã mời Trần Triệu Q. (sinh năm 2000, ngụ phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) lên làm việc liên quan đến vụ hành hung một thai phụ.

Trước đó, ngày 21-9, chị L.T.K.N. (sinh năm 1990, ngụ phường Bình Kiến) trình báo bị một nam thanh niên hành hung tại khu phố Ninh Tịnh 4, phường Tuy Hòa.

Theo chị N., khoảng 2 giờ 12 phút ngày 21-9, một thanh niên đến tiệm tạp hóa của gia đình chị (trước cổng Bệnh viện Đa khoa Phú Yên) để mua 3 gói mì tôm. Sau khi lời qua tiếng lại về giá cả, thanh niên này bất ngờ nổi nóng, liên tiếp đạp thẳng vào bụng chị N. (đang mang thai 17 tuần), đồng thời đánh cả mẹ chị N., chửi bới và hăm dọa.

Cơ quan công an đang làm việc đối với Q.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, chị N. nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng bụng, lưng và hông. Các bác sĩ sản khoa chẩn đoán bệnh nhân bị động thai, có nguy cơ sẩy thai và đã yêu cầu nhập viện để dưỡng thai.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định người đánh chị N. là Trần Triệu Q. (sinh năm 2000, ngụ phường Bình Kiến).

Tại cơ quan công an, Q. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an phường Tuy Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

MAI CƯỜNG