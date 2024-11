Đắk Lắk phấn đấu năm 2050 trở thành tỉnh có không gian sinh thái, bản sắc, kết nối sáng tạo

Tối 22-11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22-11-1904 – 22-11-2024). Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình cùng các lãnh đạo bộ, ngành Trung ương cùng hàng ngàn người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, trải qua lịch sử 120 năm thành lập và phát triển, đến nay Đắk Lắk đã trở thành một tỉnh khá của khu vực miền Trung-Tây Nguyên; có diện tích tự nhiên, dân số thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; có diện tích và sản lượng cà phê, tiêu, sầu riêng đứng hàng đầu cả nước; là đầu mối giao thông quan trọng của Tây Nguyên.

Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá; giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đứng đầu khu vực Tây Nguyên. Giai đoạn 2021 - 2023, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7%/năm, quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng; GRDP bình quân đầu người năm 2024 ước đạt gần 75 triệu đồng.

Cơ cấu các ngành kinh tế có sự dịch chuyển tích cực, từng bước giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng; lĩnh vực nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững; sắc thái, diện mạo của tỉnh có nhiều đổi thay tích cực.

Văn hóa xã hội đạt nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Những thành tựu đó góp phần vào sự phát triển chung của vùng và cả nước, là nền tảng cho những chặng đường tiếp theo, đưa Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững trên con đường hội nhập và phát triển.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình đánh giá cao thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đắk Lắk đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, cần vươn mình phát triển bền vững, xứng đáng với vị trí trung tâm và điểm động lực chính của vùng Tây Nguyên.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ

Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2050 Đắk Lắk trở thành tỉnh có không gian sinh thái, bản sắc, kết nối sáng tạo, là điểm đến yêu thích, đáng sống.

Huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, nhất là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức và các ngành, lĩnh vực mới, công nghệ cao; đổi mới mô hình kinh tế, trọng tâm là phát triển các sản phẩm nông, lâm sản lợi thế, quy mô lớn, chất lượng cao, xuất khẩu lớn; thúc đẩy hoạt động nông nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và sản xuất năng lượng tái tạo; xây dựng nền kinh tế đô thị, hạ tầng số, hạ tầng giao thông, thủy lợi; phát triển dịch vụ - logistics - du lịch dựa trên nền tảng chuyển đổi số; bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, lựa chọn các hoạt động kinh tế phù hợp với đặc trưng văn hóa địa phương.

Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, liêm chính, hành động vì nhân dân phục vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả với quyết tâm cao; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; khuyến khích đội ngũ cán bộ các cấp năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, biên giới quốc gia; nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, phải luôn xác định nhiệm vụ vun đắp, gìn giữ, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc là “chìa khóa” để xây dựng địa phương ngày càng bình yên, ấm no, hạnh phúc.

Nhân kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, Viện kỷ lục Quốc gia đã tiến hành kiểm tra, xác lập 3 kỷ lục quốc gia của tỉnh gồm: tỉnh có diện tích trồng cà phê lớn nhất Việt Nam (đạt 212.106ha); Hồ Lắk là hồ nước ngọt tự nhiên trên Tây Nguyên có diện tích lớn nhất Việt Nam (rộng hơn 500ha, ở độ cao gần 417m so với mặt nước biển); Vườn quốc gia Yok Đôn là Vườn quốc gia bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp lớn nhất Việt Nam.

MAI CƯỜNG