Đắk Lắk: Sôi động Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng

Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng có sự tham gia của 16 kỵ mã chia thành 4 đội.

Khai mạc Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng Xuân Bính Ngọ năm 2026

Ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh Đắk Lắk cho biết, Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng là hoạt động văn hóa thể thao độc đáo và đặc sắc của vùng đất Tuy An Tây nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung.

Khác với những cuộc đua ngựa chuyên nghiệp, những kỵ mã tại Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng chủ yếu là ngựa cái, thường ngày cùng với những người nông dân miền núi thồ hàng, mưu sinh kiếm sống. Để đem lại những giây phút hào hứng, sôi nổi trên đường đua, những “kỵ sĩ nông dân” đã vừa lao động vừa huấn luyện cho các “kỵ mã thồ hàng”. Hình ảnh ấy là biểu tượng sinh động cho tinh thần kiên cường, ý chí bền bỉ và lòng quả cảm của con người trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng này. Đây không chỉ là cuộc tranh tài giữa các kỵ mã mà còn là sự tôn vinh đời sống lao động, phản ánh đậm nét bản sắc văn hóa lâu đời của địa phương.

Năm nay, dù số lượng kỵ mã tham gia hội ít hơn mọi năm nhưng không khí vẫn vô cùng sôi động. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân tập trung về trường đua để được thưởng thức những màn tranh tài của các kỵ mã. Tiếng hô hào, hò reo của cổ động viên khiến không khí trường đua đầy khí thế.

Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng Xuân Bính Ngọ năm 2026 với những màn tranh tài sôi nổi tạo khí thế phấn khởi, tiếp thêm niềm tin và động lực để người dân bước vào năm Bính Ngọ 2026 với quyết tâm mới, nhiều thắng lợi mới…

>> Một số hình ảnh tại Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng Xuân Bính Ngọ năm 2026:

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các "kỵ mã"

Rất đông người đến xem Hội đua ngựa

Các ngựa đua chủ yếu là ngựa cái

Các "kỵ mã" tranh tài

Phấn khởi về đích

MAI CƯỜNG