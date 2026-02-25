Văn hóa - Giải trí

Đắk Lắk: Sôi động Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng

Sáng 25-2, Sở VHTT-DL tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND xã Tuy An Tây (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng có sự tham gia của 16 kỵ mã chia thành 4 đội.

z7561994989487_73117c6c64227e223c8e09311ce9bc39.jpg
Khai mạc Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng Xuân Bính Ngọ năm 2026

Ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh Đắk Lắk cho biết, Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng là hoạt động văn hóa thể thao độc đáo và đặc sắc của vùng đất Tuy An Tây nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung.

Khác với những cuộc đua ngựa chuyên nghiệp, những kỵ mã tại Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng chủ yếu là ngựa cái, thường ngày cùng với những người nông dân miền núi thồ hàng, mưu sinh kiếm sống. Để đem lại những giây phút hào hứng, sôi nổi trên đường đua, những “kỵ sĩ nông dân” đã vừa lao động vừa huấn luyện cho các “kỵ mã thồ hàng”. Hình ảnh ấy là biểu tượng sinh động cho tinh thần kiên cường, ý chí bền bỉ và lòng quả cảm của con người trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng này. Đây không chỉ là cuộc tranh tài giữa các kỵ mã mà còn là sự tôn vinh đời sống lao động, phản ánh đậm nét bản sắc văn hóa lâu đời của địa phương.

Năm nay, dù số lượng kỵ mã tham gia hội ít hơn mọi năm nhưng không khí vẫn vô cùng sôi động. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân tập trung về trường đua để được thưởng thức những màn tranh tài của các kỵ mã. Tiếng hô hào, hò reo của cổ động viên khiến không khí trường đua đầy khí thế.

DSC05567.JPG

Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng Xuân Bính Ngọ năm 2026 với những màn tranh tài sôi nổi tạo khí thế phấn khởi, tiếp thêm niềm tin và động lực để người dân bước vào năm Bính Ngọ 2026 với quyết tâm mới, nhiều thắng lợi mới…

>> Một số hình ảnh tại Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng Xuân Bính Ngọ năm 2026:

z7561995831147_092f57191d3e0e335476994743f03256.jpg
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các "kỵ mã"
DJI_0050.JPG
Rất đông người đến xem Hội đua ngựa
z7561995537974_5439abb790734352b997663d03ec259a.jpg
Các ngựa đua chủ yếu là ngựa cái
DSC05652.JPG
DSC05651.JPG
DSC05626.JPG
Các "kỵ mã" tranh tài
DSC05599.JPG
DSC05729.JPG
Phấn khởi về đích
MAI CƯỜNG

