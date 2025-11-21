Đắk Lắk: Tốc lực chạy đua với nước lũ, hỗ trợ người dân

Ngày 21-11, Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã đến xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) để khảo sát, kiểm tra các khu dân cư bị ngập lụt nặng và chỉ đạo lực lượng vũ trang tích cực hỗ trợ nhân dân.

Theo ghi nhận, nhiều khu vực của xã Hòa Thịnh vẫn bị ngập sâu do nước lũ, lực lượng chức năng phải căng mình ứng cứu người dân tại các vùng bị cô lập. Mưa lớn từ đêm 19-11 cùng lượng nước đổ về mạnh từ sông Ba và sông Bến Lái khiến 15/17 thôn bị chia cắt, sạt lở đường, gây nhiều khó khăn cho việc di dời dân và vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế.

Đại tá Phan Đại Nghĩa (thứ 2 bên phải) khảo sát tình hình ngập lụt tại xã Hòa Thịnh

Đại tá Phan Đại Nghĩa đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 – Tuy Hòa, Trung đoàn 888 và Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với công an, các ban, ngành, đoàn thể để tập trung cứu hộ, cứu nạn, đưa người dân khỏi vùng cô lập trong thời gian sớm nhất.

Ông yêu cầu các lực lượng khẩn trương chạy đua với nước lũ, nắm bắt kịp thời thông tin hỗ trợ từ người dân và sử dụng phương tiện cứu hộ bảo đảm an toàn khi di chuyển qua các khu vực nguy hiểm.

Đại tá Phan Đại Nghĩa trao nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lụt

Đến nay, lực lượng quân đội cùng các đơn vị đã di dời hơn 100 người dân xã Hòa Thịnh đến Trường học Nguyễn Thị Định, đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm để bảo đảm đời sống, không để người dân thiếu thốn.

MAI CƯỜNG