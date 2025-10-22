Người dân Quảng Ngãi khẩn trương phòng, chống bão số 12. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Tại xã Vạn Tường, từng hộ dân đã huy động người gia cố mái tôn, bịt kín cửa sổ; chất bao cát, can nhựa chứa nước trên mái nhà để chèn giữ, buộc dây thừng cố định mái tôn vào các cột nhà.

Người dân thôn Phước Thiện, xã Vạn Tường, dùng can nhựa chứa nước chằng chống mái nhà. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Việc chằng chống nhà cửa đã được người dân lo trước bão. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Phạm Thị Đường (thôn Phước Thiện, xã Vạn Tường) đang buộc dây chằng chống nhà, chia sẻ: “Từ sáng sớm, nhà tôi đã chuẩn bị bao cát để chèn mái nhà, cố định lại các tấm tôn cho chắc. Khi bão tới, gió mạnh lắm, phải lo làm trước”.

Ông Nguyễn Duy Khanh (thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường) cũng đang chằng chống nhà cửa, cho biết: “Nghe bão thì người dân ở biển rất lo lắng, nhà sát biển nên phải lo dây cột, đá, sắt... để giữ cái nhà”.

Bà Đường cột dây chằng mái tôn vào cột nhà. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Võ Thanh Tùng, Trưởng thôn Thanh Thủy (xã Vạn Tường), cho biết: “Ngay khi có tin bão, thôn đã rà soát từng hộ dân, đặc biệt là các gia đình có nhà cửa không kiên cố. Chúng tôi vận động người dân di dời đến ở tạm tại các ngôi nhà kiên cố trong thôn, sắp xếp xen kẽ với các hộ có nhà cửa vững chắc hơn. Những hộ còn lại sẽ được bố trí về trạm xá và khu vực tập trung để đảm bảo an toàn, tài sản của người dân khi bão đổ bộ”.

Đưa thuyền thúng lên bờ kè. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Xếp cất lưới cẩn thận để tránh thiệt hại. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đối với thuyền thúng, người dân xã Vạn Tường đã chủ động đưa lên bờ kè, neo giữ cẩn thận để tránh gió lớn cuốn trôi. Ông Nguyễn Quốc Hải (thôn Phước Thiện), chia sẻ: “Mỗi lần có bão, việc đầu tiên là lo bảo vệ ghe thuyền, chằng chống lại nhà cửa cho chắc chắn. Lưới chài, ngư cụ đều được mang về nhà cất giữ để tránh hư hỏng, thiệt hại tài sản”.

Các địa phương ven sông, ven biển đã rà soát địa điểm sơ tán an toàn, chuẩn bị phương tiện, nhu yếu phẩm và bố trí lực lượng xung kích sẵn sàng hỗ trợ nhân dân.

Tại khu vực miền núi xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 12, UBND xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp kiểm tra các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, lũ quét trên địa bàn.

UBND xã Sơn Hạ kiểm tra nguy cơ sạt lở tại một số điểm. Ảnh: VÕ THẠCH

Khu vực nguy cơ sạt lở tại xóm Gò Deo, thôn Gò Ra, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: VÕ THẠCH

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại các điểm có nguy cơ sạt lở tại: KDC Đèo Rơn (thôn Đèo Rơn), xóm Xã Trạch (thôn Gò Gạo), xóm Gò Deo (thôn Gò Ra), xóm Ka Long (thôn Gò Rinh) và 2 bến đò dân sinh ở thôn Xà Nay.

Các nhà dân xóm Gò Deo nằm tựa lưng đồi, nguy cơ sạt lở. Ảnh: VÕ THẠCH

Đoàn kiểm tra thực tế tại các điểm có nguy cơ sạt lở. Ảnh: VÕ THẠCH

Bà Võ Thị Xuân Liễu, Chủ tịch UBND xã Sơn Hạ, cho biết, đây là cơn bão mạnh và có khả năng gây ra mưa lớn trên địa bàn xã nên công tác ứng phó cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân và giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Trong đó, đặc biệt lưu ý tổ chức lực lượng trực gác 24/24 tại các vị trí xung yếu như ngầm tràn, cầu tràn, khu vực nguy cơ sạt lở cao, nước chảy xiết; chủ động rào chắn, cắm biển cảnh báo, tuyệt đối không để người và phương tiện qua lại khi không an toàn; lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ sẵn sàng cơ động, hỗ trợ sơ tán dân khi có tình huống xảy ra.

Thống kê sơ bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, một số nơi có thể gây sạt lở đất, lũ quét tại 49 xã với 301 điểm, ảnh hưởng tới 4.057 hộ dân với trên 16.000 nhân khẩu.

Đối với lũ trên sông, toàn tỉnh dự kiến có 4.523 hộ dân có thể phải di dời khi lũ đạt mức báo động II trở lên, tập trung tại các lưu vực sông Trà Bồng, Vệ, Phước Giang, Trà Câu, Trà Khúc, Pô Kô, Đăk Bla, Đăk Tờ Kan.

Bộ đội Biên phòng tuần tra theo dõi neo đậu tàu cá tại cảng cá Tịnh Hòa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo, hướng dẫn toàn bộ 6.422 tàu cá của tỉnh về nơi trú ẩn an toàn; 309 tàu với 4.080 lao động đang hoạt động trên các vùng biển xa đều nắm bắt được thông tin bão và đang di chuyển tránh trú; 6.113 tàu còn lại đã neo đậu an toàn tại các cảng, trong đó có 941 tàu neo tại các bến trong tỉnh. Toàn bộ 57 lồng bè nuôi trồng thủy sản ở Lý Sơn cũng đã được đưa vào neo đậu tránh trú bão.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, vào sáng 22-10, vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, độ cao sóng 2,5 - 4,5m, biển động mạnh; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10; biển động rất mạnh; sóng cao từ 3,0 - 6,0m. Nước dâng do bão vùng ven biển Quảng Ngãi cao từ 0,2-0,4m. Ven biển các xã tỉnh Quảng Ngãi cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió gây ngập úng tại vùng trũng thấp, sạt lở bờ biển. Đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, nên khả năng từ chiều 22 đến 27-10 khu vực tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện một đợt mưa lớn. Khu vực các xã, phường vùng núi phía Đông Trường Sơn lượng mưa có khả năng đạt từ 250 - 400mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực xã, phường khu vực đồng bằng ven biển lượng mưa có khả năng đạt từ 200 - 350mm, có nơi trên 400mm. Khu vực xã, phường phía Tây Trường Sơn lượng mưa có khả năng đạt từ 50-150mm, có nơi trên 200mm. Khả năng lũ trên các sông trong tỉnh có thể lên mức báo động 2-3 và vượt báo động 3 trong khoảng thời gian này.

