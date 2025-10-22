Phụ huynh bị nhóm giả mạo Violympic lừa tiền

Ban Tổ chức Violympic quốc gia vừa tiếp nhận phản ánh từ một phụ huynh về việc bị lừa đảo khi đăng ký cho con tham gia sân chơi Violympic.

Theo chia sẻ của phụ huynh này, trong quá trình tìm kiếm thông tin đăng ký thi cho con, chị đã vô tình truy cập vào một trang tin giả mạo Violympic. Tại đây, chị được hướng dẫn tải ứng dụng Lotus và thực hiện các “nhiệm vụ” do kẻ xấu đưa ra, với lý do "các nhà tài trợ cần tăng lượt mua hàng" để hỗ trợ chương trình.

Ban Tổ chức Violympic cảnh báo về sự xuất hiện của các trang giả mạo

Ở lần đầu, phụ huynh chuyển gần 600.000 đồng và được hoàn lại đầy đủ. Lần tiếp theo, số tiền tăng lên 2,7 triệu đồng và cũng được hoàn lại. Tuy nhiên, đến lần thứ ba, sau khi chuyển 7,6 triệu đồng, các đối tượng lừa đảo thông báo rằng nội dung chuyển khoản sai và yêu cầu chuyển thêm tiền để được hoàn tiền lại.

Trước trường hợp trên, Ban Tổ chức Violympic quốc gia khẳng định đây không phải sự việc cá biệt, đã có nhiều phụ huynh và học sinh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tương tự.

Hiện nay, trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, xuất hiện nhiều fanpage và nhóm giả mạo chương trình Violympic, dụ dỗ người dùng tham gia các nhóm Telegram, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc để “làm nhiệm vụ” hoặc “nhận thưởng”, với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Ban Tổ chức Violympic quốc gia khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, hình ảnh giấy tờ, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ fanpage hoặc nhóm nào lạ, kể cả khi họ mạo danh là Ban Tổ chức hoặc “đối tác” của Violympic. Đặc biệt, không tham gia các nhóm Telegram, Lotus không rõ nguồn gốc, không truy cập vào các đường link lạ. Phụ huynh, giáo viên và học sinh chỉ theo dõi thông tin từ các kênh chính thức của Violympic.

Violympic là sân chơi kiến thức - trí tuệ trực tuyến dành cho học sinh phổ thông trên toàn quốc, do Tập đoàn FPT phối hợp với Đại học FPT tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ GD-ĐT. Violympic được triển khai thường niên trong 18 năm qua, thu hút hơn 4,5 triệu lượt thí sinh tham gia.

Fanpage Violympic chính thức: https://www.facebook.com/violympicvietnam Nhóm Cộng đồng Violympic: https://www.facebook.com/groups/152740868409884 Website chính thức: https://violympic.vn/ Hotline/Zalo hỗ trợ của BTC Violympic Quốc gia: 0822064111; 0822042111; 0822047111; 0822054111.

KHÁNH CHI