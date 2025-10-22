Miền Bắc hanh khô, miền Nam mưa dông

Hà Nội và Bắc bộ hôm nay hanh khô do không khí lạnh tăng cường, Trung bộ hứng đợt mưa lớn diện rộng, còn Nam bộ và Tây Nguyên gia tăng mưa dông vào chiều tối.

Sáng nay, 22-10, thời tiết ở Hà Nội lạnh hơn những ngày trước. Mặc dù trời khô ráo, có nắng sớm nhưng gió mạnh, người dân đi xe máy ngoài đường phải mặc thêm áo chống lạnh mỏng.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay, khối không khí lạnh từ phía Bắc đã tăng cường xuống phía Nam.

Hà Nội sáng nay lạnh rõ rệt, nhiệt độ lúc 7 giờ còn 20 độ C. Ảnh: PHÚC HẬU

Tại miền Bắc, từ đêm qua 21-10, không khí lạnh đã bao trùm toàn vùng. Sáng sớm nay, Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ se lạnh, nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 19-22 độ C. Nhiệt độ ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc còn 17-19 độ C. Tuy nhiên, trưa nay, miền Bắc có nắng nhẹ và khô ráo nên cảm giác lạnh giảm nhanh. Đến tối và đêm, không khí lạnh tăng trở lại, khiến nhiều nơi chuyển rét nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 3.

Công viên Thiên văn học ở phía Tây Hà Nội, sáng 22-10. Ảnh: PHÚC HẬU

Ở miền Trung, hiện khối mây bão từ Biển Đông đang hướng vào đất liền, kết hợp với không khí lạnh tăng cường xuống. Từ chiều nay, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi bắt đầu có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to đến cực lớn từ đêm 22 đến rạng sáng mai, 23-10.

Khối không khí lạnh đang tăng cường xuống nước ta, kết hợp với bão số 12. Ảnh vệ tinh lúc 8 giờ sáng nay. Nguồn: Z.E

Miền Nam và Tây Nguyên sáng nay cơ bản ít mưa, chỉ rải rác tại một số điểm ở tỉnh An Giang. Tuy nhiên, từ chiều và tối nay, các khối mây đối lưu sẽ phát triển trở lại, gây mưa rào và dông diện rộng ở phía Nam. Tây Nguyên có nơi mưa dông mạnh kèm sét và gió giật. Nhiệt độ phổ biến ở Nam bộ 24-32 độ C, Tây Nguyên 20-27 độ C.

PHÚC HẬU