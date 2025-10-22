Xã hội

Truy điệu, an táng 34 liệt sĩ hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị và di tích Trường Bồ Đề

SGGPO

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và người dân đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sáng 22-10, tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị trọng thể tổ chức Lễ truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn Quảng Trị.

z7143118747360_bf405738f45e85ec5acba451417ae1a9.jpg

Từ ngày 14-9 đến 16-10, sau khi tiếp nhận tin báo của đơn vị thi công tu bổ, tôn tạo các hạng mục tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và một số di tích ở phường Quảng Trị, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành khắc phục khó khăn, tổ chức tìm kiếm, quy tập được 34 hài cốt liệt sĩ.

z7143118730364_0f2300ac75f4fa1f798cd40c1a285d59.jpg
Thiêng liêng lễ truy điệu 34 liệt sĩ hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị và di tích trường Bồ Đề

Trong đó, 32 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Thành cổ Quảng Trị và 2 hài cốt liệt sĩ tại khuôn viên di tích Trường Bồ Đề. Qua quá trình quy tập, Đội 584 còn tìm thấy nhiều di vật quý giá của bộ đội như xẻng bộ binh, mũ cối, dây lưng, hộp tiếp đạn AK...

Giữa lòng đất thiêng Quảng Trị anh hùng, trong không khí linh thiêng và thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân 34 người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Máu xương của các Anh hùng liệt sĩ đã hòa vào từng tấc đất, để Thành cổ Quảng Trị mãi mãi là biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, giành độc lập, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

z7143118794498_fdf0aa9ae45f3274b857e3b3a7123bc5.jpg
z7143118758560_733ca88a17183e1f7b21a7b4488609ba.jpg
z7143118807759_36450b972d84ebc76dcdcf05a9079e1f.jpg
z7143118757649_98b998de0fd295f6d2084d00180591bf.jpg
An táng 34 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị

Sau lễ truy điệu, 34 hài cốt liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị.

VĂN THẮNG - XUÂN DIỆN

Từ khóa

Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị Thành cổ Quảng Trị Hài cốt liệt sĩ Quy tập Lễ truy điệu Dây lưng Mũ cối An táng Bồ Đề Di vật

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn