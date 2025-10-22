Truy điệu, an táng 34 liệt sĩ hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị và di tích Trường Bồ Đề

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và người dân đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sáng 22-10, tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị trọng thể tổ chức Lễ truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn Quảng Trị.

Từ ngày 14-9 đến 16-10, sau khi tiếp nhận tin báo của đơn vị thi công tu bổ, tôn tạo các hạng mục tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và một số di tích ở phường Quảng Trị, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành khắc phục khó khăn, tổ chức tìm kiếm, quy tập được 34 hài cốt liệt sĩ.

Thiêng liêng lễ truy điệu 34 liệt sĩ hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị và di tích trường Bồ Đề

Trong đó, 32 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Thành cổ Quảng Trị và 2 hài cốt liệt sĩ tại khuôn viên di tích Trường Bồ Đề. Qua quá trình quy tập, Đội 584 còn tìm thấy nhiều di vật quý giá của bộ đội như xẻng bộ binh, mũ cối, dây lưng, hộp tiếp đạn AK...

Giữa lòng đất thiêng Quảng Trị anh hùng, trong không khí linh thiêng và thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân 34 người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Máu xương của các Anh hùng liệt sĩ đã hòa vào từng tấc đất, để Thành cổ Quảng Trị mãi mãi là biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, giành độc lập, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

An táng 34 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị

Sau lễ truy điệu, 34 hài cốt liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị.

VĂN THẮNG - XUÂN DIỆN