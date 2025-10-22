Sổ đỏ sắp được tích hợp vào VNeID

Ngày 21-10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) cho biết, Bộ Công an đang phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng tiện ích trên ứng dụng VNeID để người dân tự cung cấp thông tin và kiểm tra, xác thực thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở.

Theo C06, sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nhiệm vụ cụ thể về đất đai được chuyển giao về cấp xã, phường, đặc khu. Tuy nhiên, thông tin về người sử dụng đất (gồm thông tin về đất đai, chứng minh nhân dân, căn cước công dân) trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã cấp cho người sử dụng đất được tạo lập qua các thời kỳ khác nhau.

Bộ Công an đặt ra yêu cầu của chiến dịch này là phải hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Đây sẽ là công cụ để cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

ĐỖ TRUNG