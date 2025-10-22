Người dân đồng hành làm sạch dữ liệu dân cư

Công an TPHCM vừa gửi công văn đến Sở VH-TT và Trung tâm Báo chí thành phố về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” trên địa bàn thành phố.

Theo Công an TPHCM, dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” là nhiệm vụ cốt lõi, “xương sống” trong mục tiêu chuyển đổi số của cả nước nói chung và thành phố nói riêng. Thời gian qua, thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo thường xuyên công tác làm sạch dữ liệu dân cư như: “đi từng ngõ, gõ từng nhà” thu thập dữ liệu gốc; cập nhật thường xuyên, rà soát và xác minh thông tin; phối hợp liên ngành giải quyết vướng mắc về giấy tờ và ứng dụng công nghệ cập nhật qua căn cước công dân, định danh điện tử.

Công an phường Rạch Dừa (TPHCM) hướng dẫn người dân kiểm tra các thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID

Do vậy, để nhiệm vụ đạt hiệu quả cần sự đồng hành của người dân, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng. Nếu phát hiện sai sót về thông tin người dân có thể đến trực tiếp Công an xã, phường, đặc khu nơi cư trú; gọi đường dây nóng 0693187111; hoặc phản ánh trực tiếp trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn cụ thể.

VĂN ANH