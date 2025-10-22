Sẽ liên thông trong sử dụng nguồn nhân lực giữa khu vực công và tư

Sáng 22-10, trình bày tờ trình dự án Luật Viên chức (sửa đổi) tại kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, quan điểm xây dựng luật sẽ kế thừa những quy định còn giá trị; sửa đổi, bổ sung các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm...

Dự thảo có các nội dung đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm. Theo đó, dự thảo quy định rõ việc tuyển dụng, quản lý, bố trí, sử dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm và năng lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của viên chức; không thực hiện việc thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Các đại biểu Quốc hội sáng 22-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Tuyển dụng viên chức theo hướng quy định rõ hình thức thi tuyển cạnh tranh, xét tuyển công khai, bình đẳng và hình thức tiếp nhận đối với nguồn nhân lực chất lượng cao. Các đơn vị sự nghiệp công lập được chủ động lựa chọn phương thức tuyển dụng phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động, hướng tới mô hình quản trị chuyên nghiệp, hiện đại. Đối với các trường hợp là công chức, viên chức sang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập mới thì thực hiện thủ tục chuyển công tác.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng cho biết, dự thảo luật mở rộng quyền của viên chức theo hướng quy định điều kiện viên chức được ký hợp đồng để thực hiện hoạt động nghề nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp khác ngoài đơn vị sự nghiệp công lập hiện đang làm việc hoặc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác ngoài công lập; viên chức làm việc trong các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập được tham gia góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, làm việc tại doanh nghiệp do tổ chức đó thành lập hoặc tham gia thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu do tổ chức đó tạo ra khi được sự đồng ý của người đứng đầu tổ chức.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày tờ trình dự án Luật Viên chức (sửa đổi). Ảnh: QUANG PHÚC

Trường hợp viên chức quản lý là người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập thì phải được sự đồng ý của cấp trên quản lý; đồng thời bổ sung quy định khuyến khích, bảo vệ viên chức đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cùng với đó, dự thảo luật sẽ đổi mới cơ chế xác định vị trí việc làm theo hướng quy định rõ 3 nhóm vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập: vị trí việc làm nhóm quản lý (chức vụ lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm theo quy định của Đảng); vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ theo từng chuyên ngành tại đơn vị sự nghiệp công lập; vị trí việc làm hỗ trợ (không bao gồm vị trí phục vụ, lái xe, bảo vệ, tạp vụ…

Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) cũng sẽ tạo liên thông trong sử dụng nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư với thực hiện cơ chế thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đó, dự thảo quy định việc liên thông này nhằm tạo cơ chế để thu hút và trọng nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc ở khu vực công.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng cho biết, dự thảo luật sẽ đổi mới quản trị đơn vị sự nghiệp gắn với nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ viên chức; đổi mới cơ chế đánh giá viên chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thành Tùng trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Viên chức (sửa đổi). Ảnh: QUANG PHÚC

Báo cáo thẩm tra dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thành Tùng cho rằng, nhiều ý kiến trong ủy ban tán thành quy định về chính sách phát triển đơn vị sự nghiệp công lập, vì đây là nội dung kế thừa Luật Viên chức hiện hành và là cơ sở để Chính phủ ban hành nghị định về tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong khi đó, về nội dung đổi mới cơ chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm, ủy ban cơ bản tán thành với việc chuyển đổi phương thức quản lý viên chức theo vị trí việc làm để phù hợp với xu thế cải cách khu vực công hiện nay, đáp ứng yêu cầu “đổi mới mạnh mẽ phương pháp tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị”.

Với các quy định liên thông, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành về việc viên chức được ký kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà không trái với thỏa thuận tại hợp đồng làm việc và pháp luật không cấm nhằm tận dụng năng lực, kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức để đóng góp cho xã hội, tăng thu nhập chính đáng cho viên chức…

ĐỖ TRUNG