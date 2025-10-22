Bão số 12 hướng vào khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi

Theo cơ quan khí tượng, bão số 12 đang hướng vào Trung bộ, khoảng rạng sáng mai, 23-10, bão có thể vào khu vực Huế đến Quảng Ngãi, tâm điểm là TP Đà Nẵng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, lúc 5 giờ hôm nay, 22-10, vị trí tâm bão số 12 ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc và 110,8 độ Kinh Đông, cách TP Đà Nẵng khoảng 290km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12.

Vị trí tâm bão số 12 lúc 4 giờ sáng nay 22-10, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/giờ. Hiện bão đang có xu hướng di chuyển chậm lại.

Theo mô hình dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, khoảng rạng sáng mai, 23-10, bão nằm trên khu vực ven biển từ Huế đến Quảng Ngãi, tâm bão hướng vào khu vực TP Đà Nẵng và có xu hướng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định, sáng nay, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm và Lý Sơn, có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Ven biển từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có nước dâng do bão. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực này có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Khu vực ven biển, cửa sông từ Quảng Trị đến Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp triều cường và nước dâng gây ngập úng vùng trũng thấp, ảnh hưởng giao thông ven biển và nguy cơ sạt lở bờ biển.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ mưa và lũ trong và sau cơn bão này. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh và gió Đông trên cao sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở Trung bộ (khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, mưa lớn tập trung tại khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, có nơi trên 900mm, phổ biến từ 500-700mm).

PHÚC HẬU