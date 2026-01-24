Đàm phán 3 bên đầu tiên về xung đột ở Ukraine

Các nhà đàm phán của Nga, Ukraine và Mỹ ngày 23-1 tới Abu Dhabi, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để dự cuộc đàm phán ba bên đầu tiên kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2-2022.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp các nhà đàm phán Mỹ, ngày 22-1. Ảnh: TASS

Triển vọng mới

Cuộc đàm phán 3 bên diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc trao đổi tại Moscow vào ngày 22-1. Theo TASS, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov đánh giá cao phía Mỹ đã làm rất nhiều việc để chuẩn bị cho cuộc đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi và hy vọng đây sẽ là một thành công, mở ra triển vọng giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt xung đột và đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Trang tin Axios đã công bố thành phần phái đoàn của Mỹ, Nga và Ukraine tham gia cuộc đàm phán ba bên tại UAE. Cụ thể, đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff cùng ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, đại diện cho phía Mỹ. Trong khi đó, phái đoàn Nga do ông Igor Kostyukov, Cục trưởng Cục Tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Nga, dẫn đầu. Ukraine cử Chánh văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov, Phó Chánh văn phòng Sergiy Kyslytsya và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov tham gia cuộc đàm phán.

Trước đó, tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ ngày 22-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Trump về các bảo đảm an ninh trong tương lai của Mỹ dành cho Ukraine nếu có một thỏa thuận. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng nhấn mạnh quy chế tương lai của các vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine vẫn là vấn đề chưa được giải quyết. Hiện có rất ít chi tiết về nội dung cuộc đàm phán bắt đầu ngày 23-1, nhưng Tổng thống Zelensky cho biết dự kiến kéo dài trong 2 ngày.

Cuộc gặp Nga - Mỹ thực chất

Trước cuộc đàm phán 3 bên, đã diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner. Theo TASS, cuộc gặp tập trung vào giải pháp cho vấn đề Ukraine, kéo dài khoảng 4 giờ.

Theo Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, cuộc gặp diễn ra hết sức thực chất, mang tính xây dựng, thẳng thắn và dựa trên sự tin cậy. Ông Ushakov nhấn mạnh cuộc gặp có ích trên mọi phương diện đối với cả hai phía. Nga và Mỹ nhất trí sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ về Ukraine và những vấn đề khác.

Các nhà đàm phán Mỹ đã báo cáo với Tổng thống Putin về kết quả các cuộc tham vấn về Ukraine bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, trong đó có cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ngoài ra, họ cũng đánh giá các cuộc tham vấn diễn ra trong tháng 12 và tháng 1, bao gồm các cuộc gặp tại Mar-a-Lago (Florida) và tại một số thủ đô châu Âu.

Theo TASS, điều quan trọng nhất được tái khẳng định trong các cuộc trao đổi của Tổng thống Nga với phía Mỹ là không thể đạt được một giải pháp lâu dài nếu vấn đề lãnh thổ không được giải quyết dựa trên công thức đã thống nhất tại Anchorage, Alaska (Mỹ), trong cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Putin vào tháng 8-2025. Phía Nga nhấn mạnh Moscow thực sự quan tâm đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao; và cho đến khi đạt được điều này, Nga sẽ tiếp tục hành động nhất quán để đạt các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt trên chiến trường.

