Campuchia đề xuất án chung thân với đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo

Ngày 13-3, Chính phủ Campuchia đã thông qua dự thảo luật mới nhằm áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với đối tượng điều hành các đường dây lừa đảo trực tuyến. Dự thảo luật được đưa ra trong bối cảnh nước này trở thành điểm nóng về mạng lưới tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia.

Hiện trường một đường dây lừa đảo bị phát hiện ở Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Khmer Times cho biết, theo dự thảo, những đối tượng cầm đầu các trung tâm lừa đảo trực tuyến có thể đối mặt mức án từ 5-10 năm tù cùng khoản phạt tối đa 1 tỷ riel (khoảng 246.000 USD). Nếu các hoạt động này liên quan đến bạo lực, tra tấn, giam giữ, buôn người hoặc cưỡng bức lao động, mức án có thể tăng lên 10-20 năm tù và phạt tối đa 2 tỷ riel (khoảng 502.000 USD).

Tang vật liên quan lừa đảo bị tịch thu sau cuộc đột kích của cảnh sát tại Phnom Penh. Ảnh: Khmer Times

Đặc biệt, đối tượng trùm lừa đảo có thể bị phạt từ 15-30 năm tù hoặc tù chung thân nếu hoạt động phi pháp khiến một hoặc nhiều trường hợp tử vong. Đối với những đối tượng lừa đảo cấp thấp, hành vi lừa đảo trực tuyến trong các nhóm tội phạm có tổ chức và gây thiệt hại cho nhiều nạn nhân có thể bị phạt 5-10 năm tù và phạt tiền lên tới 1 tỷ riel.

Theo Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra, dự thảo luật được thông qua tại cuộc họp nội các do Thủ tướng Hun Manet chủ trì và sẽ sớm được trình lên Quốc hội xem xét phê chuẩn. Ông khẳng định mục tiêu của luật là “loại bỏ các hoạt động lừa đảo trực tuyến khỏi lãnh thổ Campuchia”.

Tin liên quan Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm xuyên quốc gia

