Kinh tế toàn cầu thiệt hại khoảng 417 tỷ USD/năm vì tin giả

Theo kết quả nghiên cứu do tập đoàn tư vấn và công nghệ Sopra Steria cùng tổ chức phân tích dư luận OpSci (đều của Pháp) thực hiện, thông tin sai lệch và tin giả làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 417 tỷ USD/ năm.

Tin giả gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế toàn cầu. Ảnh: KASPERSKY

Nghiên cứu khẳng định những tác động kinh tế của tin giả ngày càng lan rộng, từ gian lận trực tuyến, thao túng thị trường tài chính cho đến chi phí mà các chính phủ phải bỏ ra để đối phó với các chiến dịch can thiệp thông tin. Con số 417 tỷ USD tương đương khoảng 15% GDP của Pháp.

Trong số các hoạt động liên quan đến tin giả, hành vi tạo ra những đánh giá giả trên các nền tảng thương mại điện tử được xem là nguồn gây thiệt hại kinh tế lớn nhất, ước tính lên tới 227 tỷ USD/năm, chiếm hơn một nửa tổng thiệt hại do tin giả gây ra. Những đánh giá giả này chiếm từ 20% - 30% tổng số đánh giá trên các trang bán hàng trực tuyến, qua đó ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng.

Theo công trình nghiên cứu trên, hoạt động này đã trở thành một “ngành công nghiệp” thực sự, thông qua các “xưởng sản xuất đánh giá giả” và những trang web bán các gói chứa hàng ngàn đánh giá giả với giá chỉ vài chục EUR.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành yếu tố làm gia tăng đáng kể quy mô và mức độ tinh vi của các chiến dịch thông tin sai lệch. Theo ước tính, công nghệ này có thể làm gia tăng tác động kinh tế của tin giả thêm từ 15% - 30%.

MINH CHÂU