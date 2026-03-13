Thế giới

Kinh tế toàn cầu thiệt hại khoảng 417 tỷ USD/năm vì tin giả

SGGPO

Theo kết quả nghiên cứu do tập đoàn tư vấn và công nghệ Sopra Steria cùng tổ chức phân tích dư luận OpSci (đều của Pháp) thực hiện, thông tin sai lệch và tin giả làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 417 tỷ USD/ năm.

Fake news.jpg
Tin giả gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế toàn cầu. Ảnh: KASPERSKY

Nghiên cứu khẳng định những tác động kinh tế của tin giả ngày càng lan rộng, từ gian lận trực tuyến, thao túng thị trường tài chính cho đến chi phí mà các chính phủ phải bỏ ra để đối phó với các chiến dịch can thiệp thông tin. Con số 417 tỷ USD tương đương khoảng 15% GDP của Pháp.

Trong số các hoạt động liên quan đến tin giả, hành vi tạo ra những đánh giá giả trên các nền tảng thương mại điện tử được xem là nguồn gây thiệt hại kinh tế lớn nhất, ước tính lên tới 227 tỷ USD/năm, chiếm hơn một nửa tổng thiệt hại do tin giả gây ra. Những đánh giá giả này chiếm từ 20% - 30% tổng số đánh giá trên các trang bán hàng trực tuyến, qua đó ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng.

Theo công trình nghiên cứu trên, hoạt động này đã trở thành một “ngành công nghiệp” thực sự, thông qua các “xưởng sản xuất đánh giá giả” và những trang web bán các gói chứa hàng ngàn đánh giá giả với giá chỉ vài chục EUR.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành yếu tố làm gia tăng đáng kể quy mô và mức độ tinh vi của các chiến dịch thông tin sai lệch. Theo ước tính, công nghệ này có thể làm gia tăng tác động kinh tế của tin giả thêm từ 15% - 30%.

Tin liên quan
MINH CHÂU

Từ khóa

Tin giả Thiệt hại kinh tế Toàn cầu AI Thương mại điện tử gian lận trực tuyến thao túng thị trường thương mại điện tử

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn