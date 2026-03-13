Seoul mở rộng chương trình nhà ở cho thanh niên

Theo Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon, kế hoạch trên tập trung vào 3 vấn đề cốt yếu gồm tăng nguồn cung nhà ở cho thanh niên, mở rộng hỗ trợ chi phí nhà ở và củng cố mạng lưới an toàn cho người thuê nhà trẻ tuổi. Theo kế hoạch, thành phố sẽ nâng số lượng nhà ở cho thanh niên từ 49.000 căn hiện nay lên 74.000 căn trong những năm tới; triển khai những mô hình nhà ở mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của sinh viên và người lao động trẻ.

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon kiểm tra tiến độ thi công tại một công trình xây dựng ở quận Seongdong, Seoul. Ảnh: NEWS1

Trước hết là loại hình Seoul Saessak One-room, dành cho sinh viên đại học năm thứ nhất. Theo mô hình này, Tổng công ty Nhà ở và Cộng đồng Seoul sẽ thuê các phòng trọ gần khu vực đại học và cho sinh viên thuê lại với giá thấp hơn thị trường. Người thuê có thể nhận khoản vay không lãi suất tối đa 30 triệu won (gần 20.470 USD) tiền đặt cọc, giúp giảm khoảng 100.000 won (gần 68 USD) chi phí thuê mỗi tháng. Thành phố đặt mục tiêu cung cấp 10.000 phòng loại này vào năm 2030. Seoul cũng sẽ phát triển 6.000 căn nhà thuê chung (shared housing) thông qua hợp tác giữa khu vực công và tư, tận dụng những dự án tái phát triển đô thị, khu vực gần ga tàu điện cũng như đất công chưa sử dụng.

Bên cạnh hỗ trợ thuê nhà, chính quyền thủ đô Seoul cũng đưa ra các chương trình giúp thanh niên tích lũy tài sản và tiếp cận nhà ở để sở hữu. Một trong những chương trình đáng chú ý là mô hình cho phép người mua chỉ cần thanh toán 10-20% tiền đặt cọc khi trúng quyền mua nhà, sau đó trả góp phần còn lại trong 20 năm. Giá bán dự kiến chỉ khoảng 70% giá thị trường, qua đó giúp người trẻ có cơ hội sở hữu nhà mà không cần vay ngân hàng một khoản tiền lớn. Chương trình sẽ được triển khai thử nghiệm tại khu Sinnae 4 với khoảng 80 căn trước khi mở rộng lên 600 căn tại các khu đất công ở quận Songpa, Wangsimni và Sangam trước năm 2030.

Chi phí nhà ở tại Seoul tăng mạnh trong nhiều năm qua. Giá trung bình căn hộ tại Seoul hiện đã vượt 1,5 tỷ won (hơn 1 triệu USD), mức quá cao so với thu nhập của phần lớn lao động trẻ. Trên thị trường thuê nhà, chi phí cũng tăng nhanh khi tiền thuê trung bình tại Seoul đã vượt mốc 1 triệu won/tháng (gần 680 USD) vào cuối năm ngoái. Thống kê quốc gia cho thấy hơn 70% người Hàn Quốc dưới 40 tuổi chưa sở hữu nhà, trong khi tỷ lệ hộ thuê nhà tại Seoul vượt 53%, cao nhất cả nước.

Ngoài việc tăng nguồn cung, Seoul cũng đặt trọng tâm vào tăng cường mạng lưới bảo vệ người thuê nhà, đặc biệt trong bối cảnh các vụ lừa đảo tiền đặt cọc từng gây thiệt hại lớn cho người trẻ tuổi. Thành phố sẽ mở rộng hỗ trợ phí bảo hiểm bảo lãnh hoàn trả tiền cọc; cung cấp các khoản vay ưu đãi cho doanh nghiệp phát triển nhà ở cho thanh niên gần các khu ga tàu điện và trung tâm việc làm.

Theo giới chuyên gia, chính sách mới phản ánh nỗ lực của thành phố Seoul nhằm thu hẹp khoảng cách ngày càng lớn giữa giá nhà tại đô thị lớn nhất Hàn Quốc và khả năng chi trả của thế hệ trẻ, trong bối cảnh nhu cầu thuê nhà và số hộ độc thân tại thành phố tiếp tục gia tăng.

MINH CHÂU