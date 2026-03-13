Thế giới

Mỹ nới lỏng hạn chế dầu mỏ của Nga

Bộ Tài chính Mỹ vừa ban hành giấy phép cho phép tiếp tục mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo văn bản do Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) công bố, các giao dịch liên quan đến việc bán, cung cấp hoặc dỡ dầu có nguồn gốc từ Nga sẽ được phép thực hiện đến ngày 11-4-2026.

Giấy phép này chỉ áp dụng cho các lô hàng đã được đưa lên tàu trước ngày 12-3-2026, bao gồm cả các tàu đang bị phong tỏa theo quy định hiện hành.

Tài liệu cũng nêu rõ giấy phép không cho phép bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Iran, Chính phủ Iran, cũng như hàng hóa hoặc dịch vụ có nguồn gốc từ quốc gia này.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã tuyên bố, Ấn Độ được phép tiếp tục mua dầu của Nga nhằm đảm bảo hoạt động của các nhà máy lọc dầu tại Nam Á. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Ấn Độ khẳng định, việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chỉ giúp loại bỏ những vướng mắc, không định hình chính sách năng lượng của Ấn Độ.

MINH CHÂU

