Tái khởi động tuyến đường sắt Bắc Kinh – Bình Nhưỡng

Ngày 13-3, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc cho biết, chuyến tàu đầu tiên khởi hành từ thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên đã đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, đánh dấu tuyến đường sắt kết nối thủ đô của hai nước trở lại hoạt động sau 6 năm tạm ngừng.

Một chuyến tàu chở khách rời ga Bắc Kinh vào ngày 12-3 để đi Bình Nhưỡng. Ảnh : Yonhap

Theo quan chức của Cơ quan đường sắt Bắc Kinh, tàu K28 khởi hành từ Bình Nhưỡng đã đến Bắc Kinh lúc 8 giờ 37 phút ngày 13-3 theo giờ địa phương, sớm hơn lịch trình 3 phút.

Theo THX, tuyến đường sắt này đã bị tạm ngừng từ năm 2020 do các biện pháp đóng cửa biên giới nghiêm ngặt trong đại dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 12-3, một đoàn tàu khởi hành từ Bắc Kinh cũng đã đến Bình Nhưỡng. Đoàn tàu này đi qua thành phố Đan Đông thuộc tỉnh biên giới Liêu Ninh, qua biên giới tới Sinuiju rồi kết thúc hành trình tại Bình Nhưỡng.

Chuyến tàu từ Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đi Bình Nhưỡng ngày 12-3. Ảnh: Xinhua-Yonhap

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc cho biết dịch vụ tàu khách quốc tế Bắc Kinh - Bình Nhưỡng hoạt động với tần suất 4 chuyến/tuần theo cả 2 chiều vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần. Trong khi đó, dịch vụ tàu khách giữa Đan Đông và Bình Nhưỡng sẽ được duy trì hàng ngày.

Hành trình Bắc Kinh - Bình Nhưỡng kéo dài khoảng 23 giờ 40 phút với các thủ tục xuất, nhập cảnh được thực hiện tại TP Đan Đông của Trung Quốc và TP Sinuiju của Triều Tiên.

Năm ngoái, Triều Tiên cũng đã nối lại các chuyến bay và đường sắt trực tiếp giữa thủ đô Bình Nhưỡng và thủ đô Moscow của Nga.

HẠNH CHI