Máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Mỹ rơi ở Iraq

Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) - cơ quan phụ trách các lực lượng Mỹ ở Trung Đông xác nhận, 1 máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 của Mỹ bị rơi ở miền Tây Iraq, trong khi chiếc máy bay thứ hai liên quan vụ việc đã hạ cánh an toàn.

Máy bay KC-135. Ảnh:U.S. AIR FORCE

Tuyên bố của CENTCOM nêu rõ: “Vụ việc này không phải do hỏa lực của đối phương hay hỏa lực của đồng minh. Sự cố xảy ra trong chiến dịch Epic Fury. Các nỗ lực cứu hộ đang được triển khai trên thực địa”.

KC-135 là chiếc máy bay quân sự thứ tư của Mỹ bị rơi trong cuộc chiến ở Trung Đông, sau khi 3 chiến đấu cơ F-15E bị hỏa lực của đồng minh bắn nhầm trên không phận Kuwait.

Theo không quân Mỹ, máy bay KC-135 đã hoạt động hơn 60 năm, thường có phi hành đoàn 3 người, gồm 1 phi công chính, 1 phi công phụ và 1 sĩ quan điều khiển cần tiếp nhiên liệu. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ của KC-135 yêu cầu có thêm hoa tiêu, và dòng máy bay này có thể chở tới 37 người.

MINH CHÂU