Hà Nội nghĩa tình hướng về đồng bào vùng lũ

Hưởng ứng tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, người dân và chính quyền TP Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 6, số 9-10 Thanh Xuân Nam quyên góp, đóng gói quần áo ủng hộ người dân vùng lũ

Ngày 25-11, TP Hà Nội thông tin về các hoạt động hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đặc biệt là tỉnh Gia Lai – nơi chịu thiệt hại nghiêm trọng sau đợt mưa lũ lịch sử.

Hội phụ nữ phường Thanh Liệt, Hà Nội đóng gói sữa, thuốc men để gửi hỗ trợ người dân vùng lũ

Thực hiện kết luận số 99-TB/TW ngày 21-11-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc Hà Nội trực tiếp hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao và tấm lòng “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.

Trên cơ sở thống nhất giữa hai địa phương, TP Hà Nội quyết định hỗ trợ tỉnh Gia Lai 200 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư và sửa chữa hạ tầng giao thông bị hư hỏng do lũ bão. UBND TP Hà Nội được giao chủ trì phối hợp với tỉnh Gia Lai để triển khai dự án bảo đảm nhanh, hiệu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Học sinh trường THCS Hồng Hà tham gia quyên góp ủng hộ người dân vùng lũ lụt

Trước đó, Hà Nội đã chi viện khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai để kịp thời cứu trợ đồng bào vùng lũ. Đồng thời, TP Hà Nội cũng trích 10 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Chiều 24-11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã trao số tiền 30 tỷ đồng hỗ trợ ba tỉnh: Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa, mỗi tỉnh 10 tỷ đồng.

Tối muộn, bà con ở tiểu khu Đường, xã Phú Xuyên vẫn miệt mài phân loại hàng cứu để sớm chuyển tới người dân vùng lũ

Song song với nguồn lực từ ngân sách, người dân Thủ đô cũng chung tay tổ chức nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ. Từ sáng sớm đến tối muộn, tại nhiều điểm tiếp nhận hàng hóa ở các xã, phường, khu dân cư trên địa bàn TP Hà Nội, hàng trăm tình nguyện viên miệt mài phân loại, đóng gói các nhu yếu phẩm do người dân ủng hộ.

Hàng hóa hỗ trợ người dân vùng lũ được chuyển tới điểm tập kết ở Nhà văn hoá phường Xuân La

Các giáo viên của trường THCS Chuyên Mỹ đóng gói sách, vở để ủng hộ học sinh vùng lũ lụt ở miền Trung và Tây Nguyên

Các em học sinh tham gia ủng hộ đồng bào bị bão lụt

Các học sinh lớp 8A7 trường trường THCS Chuyên Mỹ tham gia ủng hộ giúp đỡ người dân vùng lũ lụt

Các mặt hàng quyên góp phong phú và thiết thực như sữa, mì ăn liền, nước đóng chai, lương khô, quần áo, chăn màn, thuốc men, bỉm, băng vệ sinh… được gói ghém cẩn thận, sẵn sàng lên đường tới vùng bị ảnh hưởng. Mỗi phần quà không chỉ là sự sẻ chia vật chất, mà còn là tình cảm ấm áp từ Thủ đô gửi tới đồng bào miền Trung, Tây Nguyên trong lúc khó khăn.

Thực phẩm, sữa, nước đóng chai và các nhu yếu phẩm được người dân Hà Nội đóng góp ủng hộ bà con vùng lũ lụt ở miền Trung và Tây Nguyên

KHÁNH NGUYỄN