Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington đã khởi động chiến dịch "Tiếng gầm sư tử" chống Iran

Báo Times of Israel ngày 28-2 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã khởi động “các chiến dịch tác chiến lớn tại Iran”, với mục tiêu loại bỏ những mối đe dọa tức thời từ Tehran và bảo vệ người dân Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ và Israel phối hợp tấn công Iran. Ảnh: TRUTH SOCIAL

Tổng thống Trump không nêu chi tiết việc phối hợp với Israel trong phát biểu đăng trên mạng xã hội Truth Social. Một quan chức Mỹ cho biết các cuộc tấn công được triển khai từ cả trên không và trên biển. Phía Israel xác nhận chiến dịch được đặt tên là “Lion’s Roar” (Tiếng gầm sư tử), do Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định, thay cho tên nội bộ ban đầu của quân đội.

Theo một quan chức Israel, các đòn tấn công trong sáng 28-2 nhằm vào các cơ sở của chính quyền và mục tiêu quân sự Iran. Nguồn tin an ninh nói với kênh truyền hình Channel 12 rằng kế hoạch đã được chuẩn bị trong nhiều tháng, với giai đoạn đầu dự kiến kéo dài 4 ngày và lựa chọn thời điểm ban ngày để tạo yếu tố bất ngờ.

Người dân Tehran vẫn sinh hoạt khi Mỹ và Israel không kích. Nguồn: X

Theo Kênh 12, Israel đang triển khai chiến dịch ở mức độ toàn diện, trong khi Mỹ được cho là “cùng chung lập trường”. Thời điểm tiến hành các đòn không kích vào buổi sáng được lựa chọn nhằm tạo yếu tố bất ngờ, do phía Iran được cho là không dự liệu khả năng xảy ra một cuộc tấn công vào ban ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó bày tỏ không hài lòng trước tiến triển đàm phán với Iran, nhấn mạnh Tehran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và không nên có năng lực làm giàu uranium, đồng thời khẳng định “đôi khi phải sử dụng vũ lực”.

Cựu Giám đốc Tình báo quân đội Israel Amos Yadlin cho rằng, mục tiêu là làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự và khả năng kiểm soát của chính quyền Iran, dù không thể lật đổ chế độ chỉ bằng không kích. Sau các vụ tấn công, Iraq tuyên bố đóng cửa không phận; Israel và Iran cũng tạm thời đóng cửa không phận. Chính quyền Israel khuyến cáo người dân ở gần các phòng trú ẩn an toàn nhưng chưa yêu cầu vào hầm trú ẩn ở thời điểm hiện tại.

KHÁNH MINH