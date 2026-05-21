Đang giao lưu trực tuyến về tuyển sinh nhóm ngành sức khỏe - sư phạm - pháp luật

Những năm gần đây, dù tổng chỉ tiêu không nhiều (nhóm ngành sức khỏe xếp thứ 5, nhóm ngành sư phạm xếp thứ 7, nhóm ngành pháp luật xếp thứ 8 trong 12 nhóm ngành tuyển nhiều chỉ tiêu trong năm 2025), nhưng đầu vào và cách xét tuyển của 3 nhóm ngành này ở nhiều trường có những tiêu chí rất khắt khe để tuyển chọn đầu vào. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu về nguồn nhân lực của 3 nhóm ngành này luôn rất lớn và yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực cao nên thu hút nhiều sự quan tâm của thí sinh.
Nhằm hướng dẫn cho thí sinh trên cả nước hiểu rõ về những quy định chung của Bộ GD-ĐT, phương thức, điều kiện tuyển sinh của các trường, chương trình đào tạo, cơ hội việc làm và nhu cầu nhân lực của thị trường về 3 nhóm ngành này, ngày 21-5, Báo SGGP tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Những lưu ý về tuyển sinh nhóm ngành sức khỏe - sư phạm – pháp luật”.
Buổi giao lưu diễn ra lúc 9 giờ ngày 21-5-2026. Mời bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi tại sggponline@sggp.org.vn.
Khách mời
TS MAI ĐỨC TOÀN, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh – Truyền thông, Trường ĐH Gia Định
Th.S NGUYỄN DUY NGUYÊN, Phó trưởng phòng – Phòng Đào tạo Đại học, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (Đai học Quốc gia TPHCM)
Th.S CÙ XUÂN TIẾN, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường ĐH Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM)
Th.S BÙI QUANG TRUNG, Trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Th.S LÊ PHAN QUỐC, Thường trực tuyển sinh, Trường ĐH Sư phạm TPHCM
Giao lưu với độc giả
Em không thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức. Vậy với điểm thi tốt nghiệp TPHPT và điểm học bạ THPT khi xét tuyển tổng hợp sẽ được tính như thế nào, thưa thầy?
Đối với năm 2026, trường hợp em không thi ĐGNL do ĐHQG-TPHCM tổ chức thì em có thể dùng điểm thi tốt nghiệp THPT (theo các tổ hợp của UEL đã thông báo) để thay thế cho điểm thi ĐGNL trong công thức xét tuyển chung (tỷ lệ 1:1). Em yên tâm nhé!
Hiện nay, thí sinh diện xét tuyển thẳng theo quy chế của bộ muốn đăng ký vào các ngành sư phạm cần lưu ý những quy định gì, thưa thầy?
Chào Hồng Ân,
Trường thực hiện xét tuyển thẳng cho thí sinh thỏa các điều kiện quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non được ban hành theo Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Em cần lưu ý:
- Đăng ký và cung cấp minh chứng xét tuyển trực tuyến tại xettuyen.hcmue.edu.vn từ ngày 01-6-2026 đến 17 giờ 00 ngày 20-6-2026.
- Chuẩn bị đầy đủ minh chứng theo yêu cầu để đảm bảo thực hiện thủ tục nhanh chóng, hợp lệ.
- Lựa chọn ngành đăng ký xét tuyển theo ngành đúng hoặc ngành gần (xem tại Phụ lục 1 hoặc Phụ lục 4của Thông tin tuyển sinh năm 2026).
Thưa thầy, ngành Luật của trường có hai hệ đại trà và tăng cường tiếng Anh. Xin thầy chia sẻ về sự khác biệt của hai hệ đào tạo này?
Đối với ngành Luật của trường có hai phương thức đào tạo: một là bằng tiếng Việt và hai là bằng tiếng Anh. Về chương trình đào tạo thì cả 2 phương thức này đều học giống nhau.
Một số điểm khác biệt của 2 phương thức này:
1. Ngôn ngữ giảng dạy.
2. Chuẩn tiếng Anh đầu vào.
3. Chuẩn tiếng Anh đầu ra.
4. Điều kiện tham quan, kiến tập, thực tập.
5. Tiêu chuẩn giảng viên giảng dạy.
6. Học phí
7. Các điểm khác như: học miễn phí ngoại ngữ 2, các khóa học kỹ năng, giáo trình, học liệu...
Năm 2026, trường có những chính sách học bổng tuyển sinh như thế nào dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường? Trường có hỗ trợ sinh viên vay vốn học tập không và lãi suất tính như thế nào?
Chính sách học bổng và hỗ trợ vay vốn năm 2026
1. Quỹ học bổng 40 tỷ đồng tuyển sinh
Trường cấp học bổng tuyển sinh trị giá tổng cộng 40 tỷ đồng (tương đương khoảng 2.500 suất) dành cho thí sinh trúng tuyển, bao gồm:
- Học bổng thủ khoa
- Học bổng top 10 thí sinh có điểm xét tuyển cao
- Học bổng cho thí sinh tài năng
- Học bổng dành cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn
- Học bổng khuyến khích học tập
- Học bổng đồng hành vượt khó
- Học bổng tài trợ từ đối tác, UEL Alumni, học bổng trao đổi sinh viên quốc tế
2. Hỗ trợ vay vốn học tập
- Quỹ phát triển ĐHQG-TPHCM:
Lãi suất: 0%
Đối tượng: Sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Số tiền: Tối đa 20.000.000 đồng (bằng học phí mỗi học kỳ, không vượt quá mức này)
Thời gian xét duyệt: Đầu năm học
- Ngân hàng Chính sách Xã hội:
Lãi suất: Khoảng 6,5%
Đối tượng: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Thủ tục: Sinh viên đăng ký giấy xác nhận vay từ Trường trên myUEL, sau đó liên hệ trực tiếp địa phương nơi cư trú
- Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB):
Lãi suất: Khoảng 3%
Đối tượng: Sinh viên cần hỗ trợ vay vốn học tập
3. Các chính sách hỗ trợ khác
- Miễn, giảm học phí theo các đối tượng quy định của Nhà nước (Nghị định số 238/2025/NĐ-CP)
- Trợ cấp xã hội theo quy định
Gia hạn học phí cho sinh viên gặp khó khăn về kinh tế (làm đơn xác nhận Khoa gửi Phòng Tài chính)
Các hình thức hỗ trợ này giúp sinh viên UEL vượt qua khó khăn tài chính để hoàn thành chương trình học. Nếu cần tư vấn chi tiết về các chương trình học bổng hoặc vay vốn phù hợp với hoàn cảnh của bạn, liên hệ Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên — Hotline: 19001239 | (028) 372 44550.
Kính nhờ thầy cho em biết trường có tuyển sinh hệ liên thông và vừa làm vừa học ở các ngành y hay không?
Chào bạn!
Theo quy định chung, hiện nay, Nhà trường không thực hiện tuyển sinh liên thông theo hình thức vừa làm vừa học đối với các ngành Y khoa, Dược học, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt. Do đó, bạn có đam mê thì có thể tham gia xét tuyển vào trường với phương thức tuyển sinh hiện hành nhà trường đang áp dụng.
Chi tiết về phương thức tuyển sinh năm 2026, bạn vui lòng theo dõi tại đây:
https://www.uhsvnu.edu.vn/tuyen-sinh-dao-tao/thong-tin-tuyen-sinh/phuong-thuc-tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh-nam-2026-dai-hoc-18052026
Chúc bạn thành công.
Trường có chính sách vay vốn học tập hay có chỗ ký túc xá cho sinh viên không, thưa thầy?
Cảm ơn em! Câu hỏi của em rất thực tế hiện nay. Thầy xin trả lời em:
Hàng năm, Trường ĐH Gia Định (GDU) có những chính sách học bổng đầu vào rất hấp dẫn. Năm 2026, GDU có mức học phí ổn định duy trì mức học phí từ 1-1.4 triệu đồng/tín chỉ (ngoại trừ nhóm ngành sức khỏe). Đây được xem là mức học phí phù hợp so với hệ thống giáo dục đại học hiện nay.
Đặc biệt, giữa giai đoạn mà hàng loạt các trường đại học, cao đẳng tăng học phí thì GDU vẫn duy trì mức học phí ổn định và phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều gia đình và nhằm san sẻ khó khăn, giảm gánh nặng tài chính cho Quý phụ huynh, các bạn học sinh. Ngoài ra, bên trường có chính sách hỗ trợ cho sinh viên vay vốn 0 đồng từ các ngân hàng có hợp tác với Trường ĐH Gia Định.
GDU đào tạo chương trình bậc đại học chính quy từ 3 năm. Đặc biệt, khi đóng học phí toàn khóa, tân sinh viên sẽ được giảm ngay 20%. Lúc này, tân sinh viên chỉ cần đóng từ 120 triệu đồng để thực hiện ước mơ đại học.
Ngoài ra, năm 2026, trường có 1 chính sách học bổng kết hợp với hội doanh nghiệp có liên kết với nhà trường để hỗ trợ cho các bạn đăng ký dự tuyển sớm có hộ khẩu tại vùng chịu thiệt hại do thiên tai, và lũ lụt sẽ được hưởng 50% học phí HK1 khi tham gia nhập học tại GDU, chương trình này sẽ áp dụng từ 23-4-2026.
https://giadinh.edu.vn/ts-hoc-phi-hoc-bong
Theo đó, GDU chỉ đào tạo duy nhất ở 1 cơ sở tại địa chỉ 371 Nguyễn Kiệm, phường Hạnh Thông, TPHCM, mang lại lợi thế rất lớn khi theo học tại trường. Ký túc xá nằm trong khuôn viên trường, đầy đủ tiện nghi là nơi thuận tiện cho các bạn sinh viên học tập. Ngoài ra, nhà trường có ký hợp tác với hơn 1.000 nhà trọ để giới thiệu cho các em sinh viên.
Tham khảo thêm tại:
Video môi trường học tập thực tế: https://www.youtube.com/watch?v=nUHo9rnIMls
Đăng ký dự tuyển trực tuyến: https://dutuyen.giadinh.edu.vn/
Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Gia Định
- Địa chỉ: số 371 Nguyễn Kiệm, phường Hạnh Thông, TPHCM
- Hotline: 0961 12 10 18 - 0962 12 10 18 - 0862 12 10 18
Trường Đại học Gia Định chúc em học tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!
Năm nay, trường có những chính sách học bổng, hỗ trợ gì cho tân sinh viên của trường?
Chào Bảo Nhi,
Về các chính sách học bổng dành cho tân sinh viên thì nổi bật nhất là học bổng tài năng dành cho các bạn đỗ đầu vào theo diện tuyển thẳng hoặc điểm cao, đồng thời quy trì được kết quả học tập qua các năm.
Ngoài ra, Trường thường xuyên có các học bổng thực hiện theo quy định (học bổng khuyến khích học tập), học bổng từ các nhà tài trợ, học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vượt khó trong học tập.
Bạn có thể liên hệ đến email tuvantuyensinh@hcmue.edu.vn hoặc điện thoại 028 38355077 để được tư vấn chi tiết hơn.
Xin thầy thông tin về nhóm ngành pháp luật năm nay tuyển sinh như thế nào để thí sinh nắm rõ?
Thông tin về nhóm ngành pháp luật của trường ĐH Kinh tế - Luật:
Trường Đại học Kinh tế - Luật tuyển sinh 2 ngành trong nhóm Pháp luật với tổng chỉ tiêu dự kiến 745 sinh viên (bậc cử nhân), chia thành các chuyên ngành và chương trình cụ thể:
* Ngành Luật (Mã ngành 7380101)
Tổng chỉ tiêu: 460 sinh viên
- Luật Dân sự (Tiếng Việt) (Mã xét tuyển 503)
- Luật Dân sự (Tiếng Anh) (Mã xét tuyển 503E)
- Luật Tài chính - Ngân hàng (Mã xét tuyển 504)
- Luật và Chính sách công (Mã xét tuyển 505)
- Luật và Công nghệ (Mã xét tuyển 506)
* Ngành Luật Kinh tế (Mã ngành 7380107)
Tổng chỉ tiêu: 285 sinh viên
- Luật Kinh doanh (Mã xét tuyển 501)
- Luật Thương mại quốc tế (Tiếng Việt) (Mã xét tuyển 502)
- Luật Thương mại quốc tế (Tiếng Anh) (Mã xét tuyển 502E)
Phương thức xét tuyển: Năm 2026, Trường áp dụng 02 phương thức chính:
- Phương thức 1 (Mã 301): Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng cho học sinh giỏi quốc gia
- Phương thức 2 (Mã 702): Xét tuyển tổng hợp (kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM, điểm học bạ)
- Chi tiết đầy đủ về chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và hướng dẫn đăng ký tại đây:
https://tuyensinh.uel.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-2026/
https://tuyensinh.uel.edu.vn/thong-bao-mo-cong-nhan-ho-so-minh-chung-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-2026/
Năm nay, nhiều trường bắt đầu công bố mức học phí mới theo Nghị định 97/2023. Xin thầy thông tin cụ thể về các mức học phí của trường cho từng ngành?
Chào bạn,
Năm học 2026-2027, nhà Trường dự kiến mức học phí cho sinh viên nhập học năm 2026 cụ thể như sau:
- Ngành Y khoa: 82.000.000 đồng/sinh viên/năm học;
- Ngành Dược học: 70.000.000 đồng/sinh viên/năm học;
- Ngành Răng - Hàm - Mặt: 53.200.000 đồng/sinh viên/năm học;
- Ngành Điều dưỡng: 53.200.000 đồng/sinh viên/năm học;
- Ngành Y học cổ truyền: 62.200.000 đồng/sinh viên/năm học.
Thông tin về mức học phí, phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh được Nhà trường thông báo tại đây:
https://www.uhsvnu.edu.vn/tuyen-sinh-dao-tao/thong-tin-tuyen-sinh/phuong-thuc-tuyen-sinh
Thí sinh vui lòng theo dõi cập nhật.
Trân trọng!
Xin thầy cho biết ngành Luật kinh tế của trường được định hướng đào tạo như thế nào? Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong những lĩnh vực, vị trí công việc nào?
Xin cảm ơn bạn Bích Đào (Lâm Đồng) đã gửi câu hỏi.
Ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được định hướng đào tạo theo mô hình kết hợp giữa kiến thức pháp luật và môi trường kinh doanh – doanh nghiệp, giúp sinh viên không chỉ hiểu luật mà còn có khả năng vận dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và hội nhập quốc tế.
Chương trình đào tạo tập trung vào các nhóm kiến thức như:
* Pháp luật doanh nghiệp
* Pháp luật thương mại, đầu tư, cạnh tranh
* Pháp luật hợp đồng, lao động, thuế
* Pháp luật ngân hàng – tài chính
* Sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử
* Giải quyết tranh chấp thương mại
* Kỹ năng tư vấn pháp lý, đàm phán, soạn thảo hợp đồng
* Thực hành pháp chế doanh nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp
Định hướng này giúp sinh viên thích ứng tốt với nhu cầu nhân lực hiện nay khi các doanh nghiệp ngày càng cần đội ngũ pháp chế, quản trị rủi ro và tuân thủ pháp lý (compliance).
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở đâu?
Sinh viên ngành Luật Kinh tế có thể làm việc tại:
* Khối doanh nghiệp
* Tập đoàn, công ty trong và ngoài nước
* Doanh nghiệp FDI
* Ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán
* Công ty bất động sản, logistics, xuất nhập khẩu
* Công ty công nghệ, thương mại điện tử
Khối dịch vụ pháp lý
* Văn phòng luật sư
* Công ty luật
* Trung tâm trọng tài thương mại
* Đơn vị tư vấn đầu tư, sở hữu trí tuệ
Khối cơ quan nhà nước
* Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp
* Cơ quan quản lý kinh tế
* Đơn vị thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước liên quan đến kinh tế – thương mại
Các vị trí công việc sinh viên có thể đảm nhận
* Chuyên viên pháp chế doanh nghiệp
* Chuyên viên hợp đồng, kiểm soát tuân thủ (Compliance Officer)
* Chuyên viên tư vấn pháp lý doanh nghiệp
* Chuyên viên nhân sự – lao động
* Chuyên viên đầu tư, quản trị rủi ro pháp lý
* Trợ lý luật sư
* Thư ký pháp lý
* Chuyên viên sở hữu trí tuệ
* Chuyên viên xử lý tranh chấp thương mại
Sau khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, sinh viên còn có thể tiếp tục phát triển nghề nghiệp để trở thành luật sư, công chứng viên, trọng tài viên thương mại hoặc học lên cao học, nghiên cứu.
Một điểm khác biệt của Luật Kinh tế hiện nay là sinh viên không chỉ học “luật” mà còn được chuẩn bị để làm việc trong môi trường doanh nghiệp và kinh doanh. Vì vậy, nếu em yêu thích lĩnh vực pháp luật nhưng cũng quan tâm đến kinh tế, doanh nghiệp, đàm phán và hội nhập quốc tế thì đây là ngành học rất đáng cân nhắc trong giai đoạn hiện nay.
Nếu trong quá trình học, sinh viên gặp khó khăn về kinh tế, nhà trường có những chính sách hỗ trợ nào như học bổng, miễn giảm học phí, vay vốn hoặc giãn thời gian đóng học phí, thưa thầy?
Chào Ngọc Mai
Đây là một câu hỏi mà phụ huynh và học sinh quan tâm rất nhiều, bởi quyết định chọn đại học ngày nay không chỉ là chọn ngành hay chọn môi trường học tập mà còn là cân nhắc khả năng tài chính trong suốt quá trình học.
Tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, nhà trường xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ theo hướng đồng hành cùng sinh viên, để các bạn không phải dừng việc học chỉ vì khó khăn tài chính tạm thời. Mỗi chính sách sẽ có điều kiện áp dụng và hồ sơ xét duyệt riêng tùy từng trường hợp cụ thể.
Trước hết là chính sách học bổng. Hằng năm, trường triển khai nhiều nhóm học bổng khác nhau như học bổng tuyển sinh dành cho tân sinh viên có thành tích học tập tốt; học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên đạt kết quả cao trong quá trình học; học bổng tài năng; học bổng doanh nghiệp; học bổng hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn và một số chương trình học bổng theo từng thời điểm hoặc đối tác đồng hành. Giá trị học bổng có thể hỗ trợ một phần hoặc toàn phần học phí tùy chương trình.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng thực hiện chính sách miễn giảm học phí theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với các nhóm đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách như đối tượng ưu tiên, hoàn cảnh đặc biệt hoặc các diện hỗ trợ theo quy định. Sinh viên cần chuẩn bị hồ sơ minh chứng và thực hiện thủ tục đúng thời gian thông báo.
Đối với trường hợp phát sinh khó khăn trong quá trình học, sinh viên có thể làm đơn đề nghị xem xét hỗ trợ tài chính hoặc giãn tiến độ đóng học phí. Nhà trường thường có cơ chế tiếp nhận thông tin, xem xét từng trường hợp cụ thể trên cơ sở hoàn cảnh thực tế, kết quả học tập và xác nhận từ đơn vị quản lý sinh viên để tránh việc sinh viên bị gián đoạn học tập vì áp lực tài chính. (Theo quy trình hỗ trợ sinh viên của trường).
Ngoài nguồn hỗ trợ nội bộ, sinh viên cũng có thể tiếp cận chính sách vay vốn tín dụng học sinh – sinh viên theo chương trình của Nhà nước thông qua ngân hàng chính sách xã hội nếu đáp ứng điều kiện quy định. Nhà trường hỗ trợ xác nhận hồ sơ học tập để sinh viên hoàn tất thủ tục vay.
Điều tôi thường chia sẻ với phụ huynh là: nếu gia đình đang cân nhắc về tài chính thì đừng đợi đến khi gặp khó khăn mới trao đổi. Ngay từ khi nhập học hoặc khi có biến động kinh tế, sinh viên nên chủ động liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Tuyển sinh để được tư vấn phương án phù hợp nhất.
Quan điểm của nhà trường là tạo điều kiện để sinh viên được tiếp tục học tập và phát triển năng lực, thay vì để áp lực học phí trở thành rào cản trên hành trình đại học.
Thưa thầy, giữa chọn ngành và chọn cơ hội trúng tuyển đại học, yếu tố nào quan trọng hơn? Nhờ thầy cho lời khuyên?
Theo tôi, giữa chọn ngành và chọn cơ hội trúng tuyển đại học, thì tất nhiên yếu tố chọn ngành là quan trọng hơn. Bởi vì, với thực tế quản lý đào tạo trên 15 năm của tôi đã chứng kiến rất nhiều em vào học đại học nhưng chán nản, không theo học ngành mình đã trúng tuyển. Tìm hiểu sâu thì đa phần các em lúc đó chỉ chọn ngành đại để vào đại học chứ không chọn ngành vì ngành mình yêu thích.
Do đó, lời khuyên của tôi dành cho các bạn là các bạn nên chọn ngành dựa trên sở thích và năng lực của bản thân chứ không chọn trường hay phải chọn vào đại học cho bằng được.
Khi xác định được điều này tôi tin chắc rằng khi các bạn học ở bậc trung cấp, cao đẳng hay đại học thì các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường học tập cũng như làm việc về sau.
Xin thầy cho biết mức học phí các ngành Dược học, Y khoa và Răng hàm mặt?
Chào em, cảm ơn câu hỏi của em. Thầy trả lời em như sau:
Trường Đại học Gia Định đào tạo nhóm ngành sức khỏe tập trung vào các ngành "khát" nhân lực trình độ cao hiện nay bao gồm: Răng - Hàm - Mặt, Điều dưỡng và Kỹ thuật phục hồi chức năng. Đặc biệt, năm 2026, Trường ĐH Gia Định mở rộng khối ngành sức khỏe khi dự kiến mở ngành Y khoa, mở ra nhiều cơ hội cho các thí sinh.
Cụ thể, học phí các ngành học như sau:
- Điều dưỡng và Kỹ thuật phục hồi chức năng: 21 triệu đồng/học kỳ với lộ trình đào tạo 4 năm - 8 học kỳ.
- Răng - hàm - mặt: 85 triệu đồng/học kỳ với với lộ trình đào tạo 6 năm - 12 học kỳ.
Để giúp thí sinh chủ động lựa chọn con đường vào đại học, Trường Đại học Gia Định (GDU) công bố 5 phương thức xét tuyển linh hoạt, tạo thêm nhiều cơ hội cho 2k8:
Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp môn đăng ký.
Phương thức 2: Xét điểm trung bình chung 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) theo tổ hợp môn.
Phương thức 3: Xét điểm thi ĐGNL do ĐHQG TPHCM hoặc ĐHQG Hà Nội tổ chức.
Phương thức 4: Xét điểm các môn thi tốt nghiệp THPT + điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2026.
Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Đặc biệt: GDU dành tặng Học bổng Đồng hành lên đến 100% học phí học kỳ 1, tiếp sức cho thí sinh tự tin bước vào giảng đường đại học.
Lưu ý:
- Ngưỡng đầu vào ngành Răng Hàm Mặt và Y khoa dành cho thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 điểm trở lên.
- Ngưỡng đầu vào ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng, Điều dưỡng dành cho thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
Tham khảo thêm tại:
Thông tin tuyển sinh Sức khỏe GDU: https://giadinh.edu.vn/tuyen-sinh
Video môi trường học tập thực tế: https://www.youtube.com/watch?v=nUHo9rnIMls
Đăng ký dự tuyển trực tuyến: https://dutuyen.giadinh.edu.vn/
Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Gia Định
- Địa chỉ: số 371 Nguyễn Kiệm, phường Hạnh Thông, TPHCM
- Hotline: 0961 12 10 18 - 0962 12 10 18 - 0862 12 10 18
Trường Đại học Gia Định chúc em học tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!
Xin thầy cho biết chỉ tiêu cụ thể của các nành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học?
Chào bạn!
Năm 2026, Trường thực hiện tuyển sinh và đào tạo 5 ngành trình độ đại học với 1060 chỉ tiêu gồm: 460 chỉ tiêu chính quy và đặt hàng ngành Y khoa, 180 chỉ tiêu ngành Dược học, 150 chỉ tiêu ngành Răng - Hàm - Mặt, 150 chỉ tiêu ngành Điều dưỡng, 120 chỉ tiêu ngành Y học cổ truyền.
Chi tiết về thông tin tuyển sinh năm 2026, thí sinh vui lòng theo dõi tại đây:
https://www.uhsvnu.edu.vn/tuyen-sinh-dao-tao/thong-tin-tuyen-sinh/phuong-thuc-tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh-nam-2026-dai-hoc-18052026
Xin thầy cho biết thông tin tuyển sinh nhóm ngành Luật của trường năm 2026, gồm các ngành đào tạo, chỉ tiêu và phương thức xét tuyển? Cảm ơn thầy.
Xin cảm ơn Bạn Thái Văn Linh (Đồng Nai) đã gửi câu hỏi.
Năm 2026, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục tuyển sinh nhóm ngành Luật nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực pháp lý, pháp chế doanh nghiệp và hội nhập quốc tế. Theo thông tin tuyển sinh dự kiến của nhà trường, nhóm ngành Luật hiện gồm: Luật và Luật Kinh tế. Các ngành đào tạo nhóm Luật năm 2026
1. Ngành Luật
Mã ngành: 7380101
Định hướng đào tạo: pháp luật dân sự, hình sự, hành chính, thương mại, tố tụng, kỹ năng nghề luật…
2. Ngành Luật Kinh tế
Mã ngành: 7380107
Định hướng đào tạo: pháp chế doanh nghiệp, thương mại, đầu tư, hợp đồng, sở hữu trí tuệ, hội nhập kinh tế…
Phương thức xét tuyển dự kiến năm 2026 Nhà trường dự kiến áp dụng 05 phương thức xét tuyển cho nhóm ngành Luật:
Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 Xét theo tổ hợp môn phù hợp quy định của Bộ GD-ĐT.
Phương thức 2: Xét học bạ THPT Có thể xét theo các hình thức như: Tổng điểm tổ hợp các môn lớp 10–11–12; Kết hợp học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ; Kết hợp học bạ với điểm ĐGNL; Điểm xét tốt nghiệp THPT theo quy định.
Phương thức 3: Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực Nhà trường sử dụng kết quả: ĐHQG TP.HCM, ĐHQG Hà Nội, V-SAT, ĐH Sư phạm TP.HCM
Phương thức 4: Xét tuyển tổng hợp Công thức dự kiến: Điểm THPT × 50% + Học bạ × 40% + ĐGNL × 10%
Phương thức 5: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển Theo quy định của Bộ GD-ĐT. Chỉ tiêu tuyển sinh Hiện nay, chỉ tiêu chính thức riêng cho từng ngành Luật và Luật Kinh tế năm 2026 chưa được công bố chi tiết trên cổng tuyển sinh, nhà trường sẽ cập nhật trong Đề án tuyển sinh chính thức 2026 và thông báo tuyển sinh từng đợt. Tuy nhiên, nhóm ngành Luật vẫn nằm trong nhóm ngành tuyển sinh trọng điểm của trường. Để cập nhật sớm nhất, phụ huynh và học sinh nên theo dõi tại: ntt.edu.vn; Cổng tuyển sinh tuyensinh.ntt.edu.vn; Học bổng hocbong.ntt.edu.vn.
Một lời khuyên nhỏ dành cho học sinh yêu thích ngành Luật: ngoài kiến thức xã hội, hãy đầu tư thêm ngoại ngữ, kỹ năng tranh biện, tư duy phản biện và công nghệ số, vì đây sẽ là lợi thế rất lớn của cử nhân Luật trong tương lai.
Cùng với ngành sư phạm, năm nay thí sinh khi đăng ký xét tuyển vào trường cần nắm rõ những thông tin gì?
Chào Thái Châu,
Về các thông tin tuyển sinh của Trường, các em cần lưu ý năm nay có một số thay đổi quan trọng so với năm trước.
- Nguồn tuyển và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
+ Nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) các năm theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30, áp dụng đối với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026;
+ Đối với phương thức tuyển sinh theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được Trường công bố sau khi Bộ GD-ĐT quyết định ngưỡng đầu vào.
+ Có quy định riêng đối với các ngành đào tạo giáo viên, thi năng khiếu, các phương thức ưu tiên xét tuyển, có thi đánh giá năng lực chuyên biệt.
- Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 01 đến 05 (căn cứ thứ tự nguyện vọng thí sinh đăng ký trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GD-ĐT).
Ngoài ra, Trường còn có thay đổi tổ hợp, thông tin một số ngành mới.. em xem thêm tại website tuyển sinh của Trường.
Nhu cầu nhân lực của nhóm ngành Luật hiện nay như thế nào, thưa thầy? Sinh viên tốt nghiệp các ngành Luật của trường có thể làm việc ở đâu và đảm nhận những công việc gì?
Xin cảm ơn thầy/cô giáo Trường THPT Bảo Lộc đã gửi câu hỏi.
Hiện nay, nhóm ngành Luật vẫn là một trong những nhóm ngành có nhu cầu nhân lực tốt và ổn định, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu tuân thủ pháp lý ngày càng cao của doanh nghiệp. Bộ Tư pháp cũng dự báo giai đoạn 2025–2030 nhu cầu nhân lực cử nhân Luật tiếp tục tăng, đặc biệt ở các lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp, thi hành án, luật sư, tư vấn pháp lý và xây dựng chính sách. Đáng chú ý, nhu cầu nhân lực pháp lý hiện nay không chỉ nằm ở cơ quan nhà nước mà còn tăng mạnh tại doanh nghiệp, ngân hàng, tập đoàn, công ty công nghệ, đầu tư, thương mại điện tử, fintech, dữ liệu số… Các lĩnh vực như pháp chế doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu, tuân thủ pháp lý đang mở rộng cơ hội nghề nghiệp.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có thể làm việc ở đâu?
Sinh viên sau tốt nghiệp có thể làm việc tại:
Khối cơ quan nhà nước
* Tòa án, Viện Kiểm sát, cơ quan Thi hành án
* Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp
* Cơ quan hành chính, cơ quan lập pháp – tư pháp
* Các đơn vị thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước Khối doanh nghiệp
* Bộ phận pháp chế doanh nghiệp
* Ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán
* Công ty bất động sản, đầu tư, xuất nhập khẩu
* Doanh nghiệp FDI, tập đoàn đa quốc gia Khối dịch vụ pháp lý
* Văn phòng luật sư
* Công ty luật
* Văn phòng công chứng
* Trung tâm trọng tài, hòa giải thương mại
* Đơn vị tư vấn sở hữu trí tuệ
Sinh viên có thể đảm nhận các vị trí gì?
* Chuyên viên pháp chế doanh nghiệp
* Chuyên viên tư vấn pháp luật
* Trợ lý luật sư – thư ký pháp lý
* Chuyên viên hợp đồng, kiểm soát tuân thủ (compliance)
* Công chứng viên (sau khi đáp ứng điều kiện nghề nghiệp)
* Luật sư (sau đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề)
* Nghiên cứu viên, giảng viên pháp luật
* Cán bộ tư pháp, kiểm sát, tòa án…
Điều quan trọng hiện nay là ngành Luật không còn chỉ gắn với hình ảnh “ra làm luật sư”, mà đang dịch chuyển mạnh sang mô hình Luật
+ Công nghệ
+ Kinh doanh
+ Quốc tế.
Những sinh viên có thêm ngoại ngữ, kỹ năng số, AI, đàm phán, tranh biện và hiểu biết doanh nghiệp sẽ có lợi thế rất lớn trong tương lai.
Với học sinh lớp 12 yêu thích tranh biện, tư duy logic, thích bảo vệ công lý, làm việc với con người và có khả năng phân tích – phản biện, ngành Luật vẫn là lựa chọn rất đáng cân nhắc trong giai đoạn hiện nay.
Xin thầy cho biết các quy định về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với nhóm ngành sức khỏe của trường trong năm 2026. Thí sinh cần đáp ứng những điều kiện gì?
Chào em
Đối với phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2026, nhóm ngành sức khỏe của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành áp dụng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp điều kiện riêng của trường đối với khối sức khỏe. Đây là nhóm ngành có điều kiện chặt hơn so với nhiều ngành khác vì còn chịu quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
Xét tuyển thẳng là diện dành cho các thí sinh thuộc đối tượng được tuyển thẳng theo quy chế của Bộ, ví dụ như học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; thí sinh thuộc các diện ưu tiên đặc biệt theo quy định hiện hành; hoặc các đối tượng được phép tuyển thẳng khác theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026.
Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu của trường).
- Bản sao công chứng giấy chứng nhận/bằng khen đạt giải (Học sinh giỏi Quốc gia, KHKT, Tay nghề...).
- Học bạ THPT (bản sao).
- Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có)
Cách thức nộp: Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh hoặc đăng ký trực tuyến trước để được hướng dẫn. Truy cập hệ thống Đăng ký Xét tuyển Trực tuyến để điền thông tin và tải lên các minh chứng cần thiết.
Nộp tại 2 cơ sở:
- 300A Nguyễn Tất Thành , Phường Xóm Chiếu, TPHCM
- 331 Đỗ Mười, An Phú Đông, TPHCM
Hoặc em có thể liên hệ số hotline: 19002039 để được hướng dẫn nhé!
Vì sao nhà trường lại điều chỉnh phương thức xét tuyển? Việc điều chỉnh này có thuận lợi gì cho thí sinh so với các phương thức xét tuyển của năm 2025, thưa thầy?
Việc nhà Trường điều chỉnh phương thức xét tuyển có 2 lý do chính sau đây:
- Thực hiện chủ trương thống nhất của ĐHQG-TPHCM về việc xét tuyển tổng hợp.
- Trường ĐH Kinh tế - Luật đã nghiên cứu và phân tích kỹ các phương thức xét tuyển của các năm trước, đối sánh kết quả học tập ở THPT với kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi ĐGNL, kết quả học đại học. Từ đó xây dựng các hệ số tỷ trọng, hệ số quy đổi của các bài thi trong công thức xét tuyển tổng hợp. Và để cho thí sinh có lộ trình ôn tập cũng như chuẩn bị, nhà trường có xây dựng lộ trình áp dụng các hệ số này cho năm 2026, 2027 và từ năm 2028 trở về sau.
Và tôi nghĩ với lộ trình này, năm 2026, thí sinh sẽ có nhiều điểm thuận lợi trong quá trình xét tuyển. VD: năm 2026 cho phép thí sinh dùng điểm bài thi Tốt nghiệp THPT thay thế cho điểm bài thi ĐGNL trong công thức xét tuyển chung (với tỷ lệ 1:1:) để tính điểm cho đối tượng 2. Và trên hệ thống xét tuyển của trường sẽ lấy điểm Max giữa đối tượng 2 và đối tượng 1 làm điểm xét tuyển.
Xin thầy cho biết: Năm 2026, nhà trường xét tuyển các ngành Y khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt theo những phương thức nào? Chỉ tiêu cụ thể của từng ngành là bao nhiêu?
Chào em!
Năm 2026, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ có 5 phương thức xét tuyển các ngành Y khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt gồm:
Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 theo tổ hợp môn.
Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học bạ đạt 1 trong các tiêu chí:
- Xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 của 03 môn học trong tổ hợp môn đạt từ 18 điểm trở lên theo thang điểm 30.
- Xét kết hợp: tổng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các môn học cả năm lớp 10,11, 12 theo tổ hợp môn kết hợp Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) đạt từ 18 điểm trở lên.
- Điểm xét Tốt nghiệp (trên Giấy chứng nhận Tốt nghiệp) từ 6.0 điểm trở lên.
Phương thức 3: Xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, V-SAT, Đại học Sư phạm TPHCM (hoặc kết hợp Điểm thi tốt nghiệp THPT).
Phương thức 4: Xét tuyển tổng hợp Điểm học lực dựa trên 3 tiêu chí: Điểm thi tốt nghiệp THPT, Điểm học bạ THPT, Điểm thi ĐGNL quy đổi theo công thức:
Điểm học lực = Điểm thi tốt nghiệp THPT × 50% + Điểm học bạ THPT × 40% + Điểm thi ĐGNL năng lực × 10%
Phương thức 5: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Kỳ thi tay nghề ASEAN và quốc tế; xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.
Đây là các ngành đặc thù thuộc khối sức khoẻ nên các em phải lưu ý về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD - ĐT nhé. Cụ thể: Ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học: học lực lớp 12 xếp loại Tốt và tổng điểm 03 môn thi từ 20 điểm trở lên; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 trở lên nếu các em xét các phương thức khác ngoài điểm thi THPT.
Đây là các nhóm ngành "hot" nên các em cần phải có chiến lược đặt nguyện vọng để tối ưu hoá về điểm số cũng như các điều kiện xét tuyển giúp tăng khả năng trúng tuyển nhé.
Chúc em thành công.
Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh, Đối với nhóm ngành sức khỏe “hot” gồm Y khoa, Dược học và Răng – Hàm – Mặt, năm 2026 Trường Trường Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến xét tuyển theo nhiều phương thức nhằm tạo thêm cơ hội cho thí sinh trên toàn quốc. Các phương thức xét tuyển năm 2026:
1. Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026:
* Xét theo tổ hợp môn phù hợp từng ngành.
* Đây là phương thức truyền thống dành cho thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia.
2. Xét học bạ THPT Nhà trường dự kiến xét theo một trong các tiêu chí:
* Điểm trung bình 3 môn lớp 10, 11, 12 theo tổ hợp từ mức quy định;
* Hoặc kết hợp học bạ với điểm thi THPT/ĐGNL;
* Hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT.
Riêng các ngành: Y khoa - Dược học - Răng – Hàm – Mặt thí sinh cần:
* Học lực lớp 12 xếp loại Tốt hoặc
* Điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên theo quy định khối ngành sức khỏe.
3. Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực Nhà trường sử dụng kết quả:
* ĐHQG TPHCM
* ĐHQG Hà Nội
* V-SAT
* ĐH Sư phạm TPHCM hoặc kết hợp với điểm THPT.
4. Xét tuyển tổng hợp Công thức dự kiến:
* Điểm thi THPT × 50%
* Học bạ THPT × 40%
* Điểm ĐGNL × 10%
5. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển Theo quy định của Bộ GD - ĐT đối với:
* Học sinh giỏi quốc gia
* Khoa học kỹ thuật
* Tay nghề ASEAN/quốc tế
* Thí sinh nước ngoài đủ điều kiện.
Chỉ tiêu các ngành Y khoa – Dược học – Răng Hàm Mặt năm 2026:
Hiện tại, nhà trường đã công bố phương thức tuyển sinh và định hướng đào tạo, tuy nhiên chỉ tiêu chính thức chi tiết cho từng ngành Y khoa, Dược học và Răng – Hàm – Mặt chưa được công bố đầy đủ trên website tuyển sinh tại thời điểm hiện nay. Nhà trường dự kiến sẽ cập nhật trong:
* Đề án tuyển sinh chính thức 2026
* Thông báo tuyển sinh từng đợt
* Cổng tuyển sinh chính thức. Quý phụ huynh và các em nên theo dõi thường xuyên tại:
* ntt.edu.vn
* Cổng tuyển sinh tuyensinh.ntt.edu.vn
* Học bổng NTTU 2026: hocbong.ntt.edu.vn.
Một số lưu ý quan trọng cho thí sinh khối sức khỏe Các ngành:
* Y khoa; Răng – Hàm – Mặt; Dược học luôn có mức cạnh tranh cao hơn mặt bằng chung. Những năm gần đây, điểm chuẩn các ngành này tại trường thuộc nhóm cao nhất toàn trường. Vì vậy, học sinh lớp 12 nên:
* Chuẩn bị song song nhiều phương thức xét tuyển;
* Giữ điểm học bạ ổn định;
* Chủ động thi ĐGNL;
* Đăng ký học bổng sớm;
* Theo dõi thời gian mở cổng xét tuyển để không bỏ lỡ cơ hội.
Những đối tượng thí sinh nào được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào trường? Chỉ tiêu xét tuyển thẳng ở mỗi ngành là bao nhiêu?
Chào bạn!
Năm 2026, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe thực hiện xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT với những đối tượng sau:
1. Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học hoặc môn Hóa học sẽ được tham gia xét tuyển thẳng với những ngành học phù hợp.
2. Đối tượng 2: Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại khoản 4, Điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ GD-ĐT phải có kết quả học tập xếp mức Tốt trong 3 năm lớp 10, 11, 12.
Lưu ý: Để tham gia xét tuyển thẳng, thí sinh phải nộp hồ sơ về: phòng 108, Nhà hành chính YA1, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Hòa, TPHCM) trước 17 giờ ngày 20-6-2026.
Có phải các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe của trường khi xét tuyển bằng các phương thức khác đều phải theo quy định của Bộ GD-ĐT? Xin thầy nói rõ thêm?
Chào em!
Nhóm ngành Sức khỏe là nhóm ngành đặc thù liên quan trực tiếp đến tính mạng con người, vì vậy Bộ GD-ĐT luôn duy trì "hàng rào" ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào rất chặt chẽ.
Đối với phương thức tuyển sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh phải đạt ngưỡng đầu vào của Bộ GD-ĐT (điểm sàn), dự kiến công bố vào tháng 7-2026.
Còn lại, đối với các phương thức không sử dụng bằng điểm thi Tốt nghiệp THPT, đều phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2026. Chẳng hạn như tại GDU:
- Ngành Răng - Hàm - Mặt và ngành dự kiến mở Y khoa: Thí sinh bắt buộc phải có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 điểm trở lên. Tại GDU, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt quy định này để đảm bảo chất lượng bác sĩ tương lai.
- Ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật phục hồi chức năng: Nếu em đạt học lực lớp 12 loại Khá trở lên (hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên), em hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển vào các ngành này tại GDU.
Để tăng cơ hội cho các bạn 2k8, GDU áp dụng 5 phương thức xét tuyển linh hoạt, trong đó nổi bật là xét điểm học bạ 6 học kỳ. Đây là "cánh cửa" rộng mở giúp các em chủ động lộ trình vào đại học mà không quá áp lực vào duy nhất một kỳ thi.
Tham khảo thêm tại:
Thông tin tuyển sinh Sức khỏe GDU: https://giadinh.edu.vn/tuyen-sinh
Video môi trường học tập thực tế: https://www.youtube.com/watch?v=nUHo9rnIMls
Đăng ký dự tuyển trực tuyến: https://dutuyen.giadinh.edu.vn/
Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Gia Định
- Địa chỉ: số 371 Nguyễn Kiệm, phường Hạnh Thông, TPHCM
- Hotline: 0961 12 10 18 - 0962 12 10 18 - 0862 12 10 18
GDU chúc em tự tin và sớm trở thành những "thiên thần áo trắng" bản lĩnh!
Với thí sinh diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế của bộ cần lưu ý gì khi nộp hồ sơ minh chứng?
Đối với thí sinh diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế của bộ khi nộp hồ sơ minh chứng, cần lưu ý:
Thứ nhất, hãy nộp hồ sơ minh chứng trực tiếp tại nhiều cơ sở đào tạo có nguyện vọng chứ không chỉ một trường. Mỗi trường có quy định riêng về danh mục ngành phù hợp, có trường rộng hơn, có trường hẹp hơn. Nộp ở nhiều nơi để có nhiều phương án trúng tuyển thẳng song song.
Thứ hai, luôn giữ bản gốc các giấy chứng nhận đạt giải, chỉ nộp bản sao công chứng. Bản gốc sẽ phải xuất trình khi nhập học để đối chiếu.
Thứ ba, đọc kỹ Đề án tuyển sinh của từng trường (mục Tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển), vì:
- Mỗi trường công bố chỉ tiêu riêng cho diện tuyển thẳng (thường 1-5% chỉ tiêu);
- Mỗi trường công bố mức điểm thưởng cụ thể (trong khung 0-3,00) và tiêu chí cộng;
- Trường nào hết chỉ tiêu tuyển thẳng sẽ không nhận thêm, dù hồ sơ đủ điều kiện.
Thứ tư, đối với thí sinh diện ưu tiên xét tuyển (khoản 5 Điều 8), không được lơ là việc ôn thi tốt nghiệp THPT/chuẩn bị học bạ vì điểm cộng tối đa chỉ 3,00 điểm/thang 30 — vẫn cần điểm xét nền tảng đủ cao để cạnh tranh.
Thứ năm, KHÔNG bao giờ quên đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống của Bộ dù đã có giấy báo trúng tuyển thẳng từ trường. Đây là điều kiện bắt buộc để được công nhận trúng tuyển chính thức.
Thứ sáu, lưu giữ toàn bộ biên bản, biên nhận khi nộp hồ sơ tại trường (giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ, mã số đăng ký…) để có căn cứ giải quyết khi xảy ra sai sót khách quan.
Em muốn tìm hiểu ngành Y học dự phòng. Ngành này có phải học về phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh không? Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm những công việc gì?
Chào em!
Bác sĩ Y học dự phòng tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đào tạo những bác sĩ có y đức, kiến thức y khoa và kỹ năng thực hành dự phòng, nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Bác sĩ Y học dự phòng sẽ được trang bị năng lực xác định, đề xuất và tham gia giải quyết hiệu quả các vấn đề sức khỏe ở cả cấp độ cá nhân và cộng đồng, thông qua các hoạt động như giám sát dịch tễ, phòng chống bệnh truyền nhiễm, quản lý sức khỏe môi trường, dinh dưỡng cộng đồng và an toàn thực phẩm.
Sau khi tốt nghiệp các em có thể công tác tại các trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC), viện nghiên cứu, cơ quan quản lý y tế, cơ sở đào tạo hoặc tổ chức y tế trong và ngoài nước, góp phần quan trọng vào công tác phòng bệnh hơn chữa bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Năm 2026, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có 5 phương thức xét tuyển cho ngành Y học dự phòng:
Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 theo tổ hợp môn.
Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học bạ đạt 1 trong các tiêu chí:
- Xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 của 03 môn học trong tổ hợp môn đạt từ 18 điểm trở lên theo thang điểm 30.
- Xét kết hợp: tổng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các môn học cả năm lớp 10,11, 12 theo tổ hợp môn kết hợp Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) đạt từ 18 trở lên.
- Điểm xét Tốt nghiệp (trên Giấy chứng nhận Tốt nghiệp) từ 6.0 trở lên.
Phương thức 3: Xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, V-SAT, Đại học Sư phạm TPHCM (hoặc kết hợp Điểm thi tốt nghiệp THPT).
Phương thức 4: Xét tuyển tổng hợp Điểm học lực dựa trên 3 tiêu chí: Điểm thi tốt nghiệp THPT, Điểm học bạ THPT, Điểm thi ĐGNL quy đổi theo công thức: Điểm học lực = Điểm thi tốt nghiệp THPT × 50% + Điểm học bạ THPT × 40% + Điểm thi ĐGNL năng lực × 10%.
Phương thức 5: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Kỳ thi tay nghề ASEAN và quốc tế; xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.
Vì đây là một ngành thuộc khối sức khoẻ nên em cần lưu ý ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD-ĐT.Cụ thể học lực lớp 12 xếp loại từ Khá và tổng điểm 03 môn thi từ 16,5 điểm trở lên; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
Chúc em thành công!
Nhóm ngành sức khỏe được tuyển sinh với điều kiện như thế nào và chính sách học bổng ra sao?
Chào em, ngành Sức khỏe luôn là ngành học đòi hỏi sự tận tâm và năng lực vượt trội. Năm 2026, Bộ GD-ĐT tiếp tục siết chặt ngưỡng đầu vào để đảm bảo chất lượng đội ngũ y tế có cấp giấy phép hành nghề.
Tin vui cho các bạn thí sinh là Trường ĐH Gia Định (GDU) đã mở rộng quy mô với các ngành học "khát" nhân lực như: Răng - Hàm - Mặt, Điều dưỡng và Kỹ thuật phục hồi chức năng và đặc biệt năm 2026 Trường ĐH Gia Định dự kiến mở ngành Y khoa mở rộng thêm nhiều cơ hội cho thí sinh.
- Đối với ngành Răng - Hàm - Mặt và Y khoa, thí sinh cần có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi (hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8.5 trở lên) và mức điểm xét từ 20 điểm.
- Đối với ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật phục hồi chức năng, yêu cầu "mềm" hơn với học lực lớp 12 loại Khá (hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6.5 trở lên) và mức điểm xét từ 16.5 điểm trở lên.
Đối phương thức tuyến sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh phải đạt ngưỡng đầu vào của Bộ GD-ĐT (điểm sàn), dự kiến công bố vào tháng 7-2026.
Năm 2026, GDU triển khai với mức học bổng hấp dẫn từ 20-50-70-100% học phí học kỳ 1 và hàng ngàn quà tặng hấp dẫn như laptop, tai nghe airpods, gấu bông,...
Tại GDU, các em sẽ được thụ hưởng mô hình đào tạo gắn liền với "Học kỳ doanh nghiệp". Với mạng lưới liên kết hơn 200 doanh nghiệp và bệnh viện, sinh viên khối ngành Sức khỏe GDU được thực hành thực tế từ rất sớm, làm quen với môi trường y khoa hiện đại. Đặc biệt, mức học phí tại GDU rất "dễ thở". Đây là sự hỗ trợ tài chính tuyệt vời để các em yên tâm học tập.
Thông tin tuyển sinh khối ngành Sức khỏe: https://giadinh.edu.vn/tuyen-sinh
Fanpage tư vấn tuyển sinh GDU: https://www.facebook.com/TruongDaihocGiaDinh/
Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Gia Định
- Địa chỉ: số 371 Nguyễn Kiệm, phường Hạnh Thông, TPHCM
- Hotline: 0961 12 10 18 - 0962 12 10 18 - 0862 12 10 18
Trường ĐH Gia Định chúc em học tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!
Thưa thầy, năm nay đề án tuyển sinh của trường có gì thay đổi so với năm 2025 mà thí sinh cần lưu ý?
Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG-HCM), một trong bốn đại học trọng điểm quốc gia được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển, hướng tới mục tiêu nằm trong top 100 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030. Trên nền tảng đó, UEL xây dựng môi trường học tập hiện đại, năng động, tạo điều kiện tối đa để người học phát triển bền vững từ bậc Đại học lên Thạc sĩ và Tiến sĩ.
Năm 2026, thực hiện thống nhất chủ trương của Đại học Quốc gia TPHCM, Trường Đại học Kinh tế – Luật tuyển sinh hình thức đào tạo đại học chính quy theo phương thức xét tuyển tổng hợp và tuyển sinh hình thức đào tạo liên kết quốc tế do trường nước ngoài cấp bằng, chi tiết như sau:
Phương thức xét tuyển:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT (tối đa 5%).
- Phương thức 2: Xét tuyển tổng hợp (Điểm bài thi Đánh giá năng lực (ĐGNL), Bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TNTHPT), Điểm học bạ…).
|Công thức chung
|Điểm xét tuyển = Điểm Học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên
- ĐT1: Thí sinh có kết quả thi ĐGNL ĐHQG-TPHCM năm 2026.
- ĐT2: Thí sinh không có kết quả thi ĐGNL ĐHQG-TPHCM năm 2026.
- ĐT3: Thí sinh tự do chỉ có kết quả thi ĐGNL ĐHQG-TPHCM năm 2026 (đã tốt nghiệp THPT).
- ĐT4: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế (IB, A-level, SAT, ACT…).
Thông tin chi tiết về công thức tính điểm xét tuyển cho từng đối tượng, bảng quy đổi điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế, điểm ưu tiên xét tuyển, thí sinh tham khảo trực tiếp tại:
https://tuyensinh.uel.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-2026/
Lưu ý: từ ngày 13-5 đến 20-6, trường sẽ mở cổng cập nhật minh chứng xét tuyển. Thí sinh theo dõi thông tin và cập nhật minh chứng xét tuyển tại đây: https://dkts.uel.edu.vn/
Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của trường có tăng so với năm ngoái. Với nhà trường, năm nay tuyển sinh ngành sư phạm có những thông tin gì thí sinh cần lưu ý?
Chào Tiến Đạt,
1. Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của nhà Trường có tăng so với năm ngoái, thông tin cụ thể em có thể xem chi tiết tại website TẠI ĐÂY
2. Đối với các ngành Sư phạm (đào tạo giáo viên), thí sinh cần lưu ý:
2.1. Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 01 đến 05 (căn cứ thứ tự nguyện vọng thí sinh đăng ký trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
2.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào có cập nhật.
a. Đối với phương thức tuyển sinh theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được Trường công bố sau khi Bộ GD-ĐT quyết định ngưỡng đầu vào;
b. Đối với phương thức tuyển sinh không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, thỏa 1 trong các điều kiện sau:
+ Thỏa điều kiện (a);
+ Kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12 và tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18,00 điểm trở lên;
+ Điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,50 trở lên.
c. Đối với ngành Giáo dục thể chất kết quả trung bình chung học tập đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) cả năm lớp 12 và tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT đạt 16,50 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,50 trở lên.
d. Đối với ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng kết quả trung bình chung học tập đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) cả năm lớp 12.
Ngoài ra, Trường còn có thay đổi tổ hợp, thông tin một số ngành mới, quy định chi tiết đối với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành có ưu tiên xét tuyển, thi năng khiếu… em xem thêm tại website tuyển sinh của Trường.
Thưa thầy, xin thầy cho biết năm 2026, trường tuyển sinh những ngành học nào thuộc khối ngành sức khỏe?
Chào em, khối ngành Sức khỏe luôn là lĩnh vực nhận được sự quan tâm đặc biệt vì tính chất nhân văn và cơ hội nghề nghiệp bền vững. Tuy nhiên, do liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, Bộ GD-ĐT quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn) rất chặt chẽ.
Tại Trường Đại học Gia Định (GDU), thay vì đào tạo đa khoa, nhà trường tập trung vào các ngành "khát" nhân lực trình độ cao hiện nay bao gồm: Răng - Hàm - Mặt, Điều dưỡng và Kỹ thuật phục hồi chức năng. Đặc biệt, năm 2026, Trường ĐH Gia Định dự kiến mở ngành Y Khoa. Để hiện thực hóa ước mơ trở thành nhân viên y tế chuyên nghiệp, em cần lưu ý các ngưỡng đầu vào sau tại GDU:
- Ngành Răng - Hàm - Mặt, Y Khoa: Thí sinh cần có học lực lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 điểm trở lên.
- Ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật phục hồi chức năng: Yêu cầu học lực lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên.
Tại sao GDU là sự lựa chọn thông minh cho các sĩ tử 2k8?
- 5 phương thức xét tuyển linh hoạt: GDU tạo mọi điều kiện để em chủ động lộ trình vào đại học thông qua xét điểm thi tốt nghiệp, điểm học bạ 6 học kỳ (đạt từ 16,5 điểm cho Điều dưỡng/Phục hồi chức năng và 20 điểm cho Răng - Hàm - Mặt), điểm thi ĐGNL, hay xét kết hợp... giúp giảm bớt áp lực thi cử.
- Học kỳ doanh nghiệp và Thực hành: GDU liên kết với mạng lưới hơn 200 doanh nghiệp và các bệnh viện lớn, giúp sinh viên được thực hành thực tế ngay từ sớm, xóa tan sự nhút nhát và trang bị kỹ năng thực chiến tốt nhất.
Với mức học phí ổn định, GDU cam kết đồng hành cùng em trên con đường trở thành những chuyên gia y tế giỏi chuyên môn, giàu y đức.
Thông tin tuyển sinh Sức khỏe: https://giadinh.edu.vn/tuyen-sinh
Video trải nghiệm môi trường GDU: https://www.youtube.com/watch?v=nUHo9rnIMls
Đăng ký trực tuyến tại: https://dutuyen.giadinh.edu.vn/
Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Gia Định
- Địa chỉ: số 371 Nguyễn Kiệm, P. Hạnh Thông, TPHCM
- Hotline: 0961 12 10 18 - 0962 12 10 18 - 0862 12 10 18
GDU chúc em tự tin và sớm gia nhập đội ngũ các tân GDUers khối ngành Sức khỏe!
Em muốn tìm hiểu ngành Quản lý bệnh viện. Ngành này học những gì và sau khi ra trường có thể làm những công việc cụ thể nào trong bệnh viện?
Chào em!
Ngành Quản lý Bệnh viện là ngành học kết hợp giữa khoa học quản lý và y tế, đào tạo nguồn nhân lực có khả năng tổ chức, điều hành và giám sát hoạt động trong các bệnh viện. Sinh viên được trang bị kiến thức về quản trị bệnh viện, quản trị nhân lực bệnh viện, marketing bệnh viện, quản lý chất lượng, an toàn người bệnh, thư ký y khoa và công tác xã hội bệnh viện, cùng kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và ra quyết định. Chương trình học gắn liền với thực tế thông qua thực tập tại các bệnh viện như Nguyễn Tri Phương, Trưng Vương, Viện Y học Dược học dân tộc...
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Quản lý Bệnh viện có thể làm việc tại phòng kế hoạch tổng hợp, phòng tổ chức – hành chính, phòng quản lý chất lượng, bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc thư ký y khoa trong các bệnh viện, trung tâm y tế, viện nghiên cứu. Đây là ngành học giàu tiềm năng, đáp ứng xu thế chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa hệ thống y tế Việt Nam.
Phương thức xét tuyển của ngành Quản lý bệnh viện gồm:
Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 theo tổ hợp môn.
Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học bạ đạt 1 trong các tiêu chí:
- Xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 của 03 môn học trong tổ hợp môn đạt từ 18 điểm trở lên theo thang điểm 30.
- Xét kết hợp: tổng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các môn học cả năm lớp 10,11, 12 theo tổ hợp môn kết hợp Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) đạt từ 18 điểm trở lên.
- Điểm xét Tốt nghiệp (trên Giấy chứng nhận Tốt nghiệp) từ 6.0 trở lên.
Phương thức 3: Xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, V-SAT, Đại học Sư phạm TPHCM (hoặc kết hợp Điểm thi tốt nghiệp THPT).
Phương thức 4: Xét tuyển tổng hợp Điểm học lực dựa trên 3 tiêu chí: Điểm thi tốt nghiệp THPT, Điểm học bạ THPT, Điểm thi ĐGNL quy đổi theo công thức: Điểm học lực = Điểm thi tốt nghiệp THPT × 50% + Điểm học bạ THPT × 40% + Điểm thi ĐGNL năng lực × 10%.
Phương thức 5: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Kỳ thi tay nghề ASEAN và quốc tế; xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.
Ngành Quản lý bệnh viện là ngành thuộc khối sức khoẻ nên yêu cầu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD-ĐT nên các em lưu ý nhé.
Chúc em thành công!
Năm 2026, nhà trường tuyển sinh những ngành học nào thuộc nhóm ngành sức khỏe? Chỉ tiêu và phương thức xét tuyển của từng ngành ra sao, thưa thầy?
Chào em
Năm 2026, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tuyển sinh 10 ngành cho khối sức khoẻ bao gồm: Y khoa, Y học dự phòng, Y học cổ Truyền, Dược học, Điều dưỡng, Răng Hàm Mặt, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Quản lý bệnh viện, Hoá dược.
Phương thức xét tuyển của khối ngành sức khoẻ bao gồm 5 phương thức:
Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 theo tổ hợp môn.
Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học bạ đạt 1 trong các tiêu chí:
- Xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 của 03 môn học trong tổ hợp môn đạt từ 18 trở lên theo thang điểm 30
- Xét kết hợp: tổng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các môn học cả năm lớp 10,11, 12 theo tổ hợp môn kết hợp Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) đạt từ 18 trở lên.
- Điểm xét Tốt nghiệp (trên Giấy chứng nhận Tốt nghiệp) từ 6.0 trở lên.
Phương thức 3: Xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, V-SAT, Đại học Sư phạm TPHCM (hoặc kết hợp Điểm thi tốt nghiệp THPT).
Phương thức 4: Xét tuyển tổng hợp Điểm học lực dựa trên 3 tiêu chí: Điểm thi tốt nghiệp THPT, Điểm học bạ THPT, Điểm thi ĐGNL quy đổi theo công thức: Điểm học lực = Điểm thi tốt nghiệp THPT × 50% + Điểm học bạ THPT × 40% + Điểm thi ĐGNL năng lực × 10%.
Phương thức 5: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Kỳ thi tay nghề ASEAN và quốc tế; xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.
Riêng với điều kiện xét tuyển các ngành sức khỏe áp dụng theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD-ĐT.
* Lưu ý: xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, không quy định về điều kiện học lực lớp 12 đối với các ngành sức khỏe.
Nếu em xét tuyển các phương thức khác (xét học bạ, ĐGNL, Tuyển thẳng):
- Ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền, Dược học: học lực lớp 12 xếp loại Tốt và tổng điểm 03 môn thi từ 20 điểm trở lên; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 trở lên.
- Ngành Y học dự phòng, Xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Kỹ thuật PHCN: học lực lớp 12 xếp loại từ Khá và tổng điểm 03 môn thi từ 16,5 điểm trở lên; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
Chúc em có sẽ tìm được một ngành phù hợp trong nhóm ngành sức khoẻ tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhé!