Đang giao lưu trực tuyến về tuyển sinh nhóm ngành sức khỏe - sư phạm - pháp luật

Chào Ngọc Mai

Đây là một câu hỏi mà phụ huynh và học sinh quan tâm rất nhiều, bởi quyết định chọn đại học ngày nay không chỉ là chọn ngành hay chọn môi trường học tập mà còn là cân nhắc khả năng tài chính trong suốt quá trình học.

Tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, nhà trường xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ theo hướng đồng hành cùng sinh viên, để các bạn không phải dừng việc học chỉ vì khó khăn tài chính tạm thời. Mỗi chính sách sẽ có điều kiện áp dụng và hồ sơ xét duyệt riêng tùy từng trường hợp cụ thể.

Trước hết là chính sách học bổng. Hằng năm, trường triển khai nhiều nhóm học bổng khác nhau như học bổng tuyển sinh dành cho tân sinh viên có thành tích học tập tốt; học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên đạt kết quả cao trong quá trình học; học bổng tài năng; học bổng doanh nghiệp; học bổng hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn và một số chương trình học bổng theo từng thời điểm hoặc đối tác đồng hành. Giá trị học bổng có thể hỗ trợ một phần hoặc toàn phần học phí tùy chương trình.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng thực hiện chính sách miễn giảm học phí theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với các nhóm đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách như đối tượng ưu tiên, hoàn cảnh đặc biệt hoặc các diện hỗ trợ theo quy định. Sinh viên cần chuẩn bị hồ sơ minh chứng và thực hiện thủ tục đúng thời gian thông báo.

Đối với trường hợp phát sinh khó khăn trong quá trình học, sinh viên có thể làm đơn đề nghị xem xét hỗ trợ tài chính hoặc giãn tiến độ đóng học phí. Nhà trường thường có cơ chế tiếp nhận thông tin, xem xét từng trường hợp cụ thể trên cơ sở hoàn cảnh thực tế, kết quả học tập và xác nhận từ đơn vị quản lý sinh viên để tránh việc sinh viên bị gián đoạn học tập vì áp lực tài chính. (Theo quy trình hỗ trợ sinh viên của trường).

Ngoài nguồn hỗ trợ nội bộ, sinh viên cũng có thể tiếp cận chính sách vay vốn tín dụng học sinh – sinh viên theo chương trình của Nhà nước thông qua ngân hàng chính sách xã hội nếu đáp ứng điều kiện quy định. Nhà trường hỗ trợ xác nhận hồ sơ học tập để sinh viên hoàn tất thủ tục vay.

Điều tôi thường chia sẻ với phụ huynh là: nếu gia đình đang cân nhắc về tài chính thì đừng đợi đến khi gặp khó khăn mới trao đổi. Ngay từ khi nhập học hoặc khi có biến động kinh tế, sinh viên nên chủ động liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Tuyển sinh để được tư vấn phương án phù hợp nhất.

Quan điểm của nhà trường là tạo điều kiện để sinh viên được tiếp tục học tập và phát triển năng lực, thay vì để áp lực học phí trở thành rào cản trên hành trình đại học.