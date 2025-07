Chiều 20-7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ Công an đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân tại Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Bảo tàng Công an nhân dân tại Khu di tích Nha Công an Trung ương (xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang).