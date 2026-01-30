Đảng ủy xã Hưng Long (TPHCM) giao ban với bí thư chi bộ ấp

Sáng 30-1, Đảng ủy xã Hưng Long (TPHCM) tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ tháng 1-2026 với các Bí thư chi bộ ấp nhằm kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thường trực Đảng ủy xã chủ trì Hội nghị giao ban định kỳ tháng 1-2026

Hội nghị do Thường trực Đảng ủy xã chủ trì, gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Nguyễn Yến Nhi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Huỳnh Văn Phạm Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, đại diện Ban Xây dựng Đảng và Bí thư chi bộ các ấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ tại khu dân cư; nêu những thuận lợi, khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở, đồng thời kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đời sống dân sinh và công tác xây dựng Đảng.

Hội nghị lắng nghe ý kiến từ các Bí thư Chi bộ ấp trên địa bàn

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hạnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ Bí thư Chi bộ ấp; đồng thời yêu cầu các chi bộ tiếp tục bám sát nghị quyết, chỉ tiêu của Đảng ủy xã, chủ động nắm tình hình, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ngay từ những tháng đầu năm.

Hội nghị giao ban định kỳ được xác định là kênh thông tin quan trọng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy xã Hưng Long đối với cơ sở, qua đó xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

THIÊN BÌNH