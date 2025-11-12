Đảo Đài Loan sơ tán hàng ngàn người trước khi bão Fung-wong đổ bộ

Lãnh thổ Đài Loan đã sơ tán hơn 3.000 người trước khi bão nhiệt đới Fung-wong đổ bộ ( dự kiến tối 12-11) giữa Cao Hùng và Bình Đông. Hầu hết các doanh nghiệp và trường học ở các khu vực phía Nam đảo đều đóng cửa; đã có 51 người bị thương do mưa bão và lũ.

Lũ do bão Fung-wong ở đảo Đài Loan. Ảnh: TAPEITIMES

Theo Taipei Times, Cơ quan khí tượng Đài Loan (CWA) thông báo, Fung-wong đã hạ cấp từ bão xuống bão nhiệt đới khi tiếp cận bờ Tây Nam của đảo và phát cảnh báo trên đất liền, áp dụng cho các huyện Đài Nam, Cao Hùng, Bình Đông, Đài Đông và bán đảo Hành Xuân.

Sở cứu hỏa Đài Loan cho biết khoảng 8.300 người đã được di chuyển đến các khu vực an toàn, chủ yếu ở huyện Yên Lân và huyện Hoa Liên, nơi gió mùa từ phía Bắc khiến lượng mưa tăng thêm do bão đến muộn so với thông thường.

Hình ảnh truyền hình cho thấy lũ lụt nghiêm trọng tại một số khu vực nông thôn ở huyện Yên Lân, với nước ngập ngang cổ, trong khi các binh sĩ đang tích cực cứu hộ những người bị mắc kẹt.

Hơn 1.000 ngôi nhà ở thị trấn cảng Tô Áo bị ngập, nơi ghi nhận lượng mưa 648mm vào ngày 11-11, mức cao kỷ lục trong tháng. Lượng mưa cao nhất ghi nhận tại Đông Áo 72,4cm, Ngưu Đầu Sơn 40cm và Đại Thô Khánh 36cm.

Dự báo, bão sẽ gây mưa lớn, đặc biệt ở miền Bắc và Đông, kèm các đợt mưa cực đoan ngắn ở miền Trung và Nam đảo Đài Loan.

Sơ tán người dân khỏi nơi ngập lụt do bão Fung-wong. Ảnh: TAIWANPLUS

Mưa lớn và gió mạnh đã phá hủy lối đi tạm trên sông Ma Thái An, làm tràn nước trên một số tuyến đường lớn. Đường sắt Đài Loan cũng tạm ngừng một số tuyến. Hơn 99 chuyến phà bị hủy.

Các hãng hàng không đã điều chỉnh lịch bay: China Airlines hủy nhiều chuyến từ Cao Hùng và Đào Viên tới Nhật Bản, Bangkok, Hồng Công; EVA Airways duy trì các chuyến từ Đài Bắc và Đào Viên, nhưng hủy hầu hết chuyến từ Cao Hùng; Tigerair Taiwan cũng hủy nhiều chuyến từ Cao Hùng đi Nhật Bản và Việt Nam. Hành khách được khuyến cáo liên hệ trực tiếp với hãng để cập nhật lịch bay.

Fung-wong là cơn bão thứ hai đổ bộ đảo Đài Loan trong tháng 11. Sau khi vào đất liền, bão sẽ suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới và rời đảo qua Đài Đông vào sáng sớm ngày 13-11.

KHÁNH MINH