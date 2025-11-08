Đạo diễn Trần Nhân Kiên: Giữ lòng tin khán giả bằng tác phẩm tốt

Đạo diễn Trần Nhân Kiên vừa ra mắt tác phẩm điện ảnh thứ 4, nhận được nhiều đánh giá tích cực bởi sự độc đáo, cá tính và tiến bộ trong nghề. Từ một đạo diễn có tác phẩm gắn mác “thảm họa”, anh ý thức trui rèn bản thân để xứng đáng với tình yêu thương của khán giả.

Trần Nhân Kiên thuộc thế hệ đạo diễn 9X của điện ảnh Việt. Anh đã trình làng 3 tác phẩm điện ảnh: Cậu chủ ma cà rồng, Tình đầu thơ ngây và Kế hoạch đổi chồng nhưng đều chưa thành công.

Sau thời gian dài kín tiếng, cuối năm 2024, anh khoe đã tốt nghiệp tại trường Điện ảnh châu Á Busan và trở thành thành viên của Mạng lưới Nhà sản xuất châu Á mới. Năm 2025, anh tái xuất màn ảnh rộng với phim kinh dị - bí ẩn Thai chiêu tài. Phim nhận được khá nhiều bình luận và đánh giá tích cực.

Đạo diễn Trần Nhân Kiên dành cho báo Sài Gòn Giải Phóng cuộc trò chuyện về bộ phim và con đường làm nghề.

Muốn phim được “truyền miệng tự nhiên”

* Phóng viên: Ý tưởng và cảm hứng làm bộ phim này của anh đến từ đâu?

- Đạo diễn Trần Nhân Kiên: Nói có lẽ mọi người sẽ cười, nhưng vào một buổi chiều, khi đi ăn hột vịt lộn lần đầu tiên trong đời tôi thấy một trứng có 2 con. Hình ảnh đó gây ấn tượng mạnh, tạo ra chuỗi các hình ảnh chạy trong đầu tôi.

Kết hợp trải nghiệm cá nhân và quá trình dàn dựng, nhào nặn ý tưởng kịch bản phim ra đời từ đó. Tuy nhiên, phải mất gần 3 năm kịch bản mới hoàn thành.

Đạo diễn Trần Nhân Kiên (thứ 2 từ phải sang) tại l ễ ra mắt phim "Thai chiêu tài". Ảnh: ĐPCC

* Anh có áp lực khi bộ phim ra mắt vào thời điểm khán giả dường như đang bội thực với thể loại kinh dị. Với Thai chiêu tài, điều gì tạo ra sự khác biệt?

- Từ phần nhìn, nghe, cấu tứ, câu chuyện, dạng nhân vật cho đến vô số các đặt để khác, tôi tự tin Thai chiêu tài có sự khác biệt lớn giữa thị trường. Chỉ có điều, với phép thử quá lớn này, bản thân tôi không biết khán giả sẽ đón nhận ít hay nhiều.

Nhưng trên hết, tôi tin rằng tinh thần của một người làm sáng tạo phải là sự dấn thân, thể nghiệm, tận tụy và trau dồi để đem đến cho khán giả những trải nghiệm tốt nhất có thể.

* Vì sao anh chọn hai gương mặt rất mới là Hồng Thanh và Tạ Lâm vào vai nặng ký, bên cạnh cặp đôi chị em nghệ sĩ gạo cội Minh Ngọc - Minh Phượng?

- Phù hợp với nhân vật và có thể chuyển tải câu chuyện tốt nhất là điều đầu tiên và quan trọng nhất khi tôi mời các diễn viên. Hồng Thanh và Tạ Lâm, với bản thân tôi là những hạt giống về diễn xuất của thế hệ diễn viên tiếp theo.

Còn với cô Minh Ngọc và Minh Phượng chỉ có thể dùng từ ơn phước vì quá may mắn có được sự đồng hành của thế hệ vàng về diễn xuất của Việt Nam. Tôi rất biết ơn và trân trọng sự may mắn này.

Phim quy tụ 2 diễn viên gạo cội Minh Ngọc - Minh Phượng. Ảnh: ĐPCC

* Phim ra mắt được đánh giá khá cao nhưng doanh thu chưa như kỳ vọng. Có ý kiến cho rằng, khâu truyền thông là một điểm trừ lớn, khiến phim ra rạp trong lặng lẽ?

- Là một phim Việt có mức đầu tư vừa phải, dự án đã dồn gần như toàn lực vào khâu sản xuất. Tôi luôn tin rằng cái đầu tiên giữ lòng tin của khán giả phải là một tác phẩm tốt. Tôi cũng muốn sự truyền miệng tự nhiên về một tác phẩm tốt sẽ là hướng đi chính tạo tiền đề cho sự tin tưởng của khán giả yêu thương dự án.

“Một bộ phim mang đậm văn hóa Nam bộ. Thai chiêu tài không phải món khai vị, không phải món tráng miệng mà sẽ là món chính nặng đô trong vũ trụ phim kinh dị tâm lý Việt” đạo diễn Trần Nhân Kiên

Chơi “tất tay” cho mỗi dự án

* Có điều gì anh còn nuối tiếc ở tác phẩm điện ảnh thứ 4 này và tự đặt câu hỏi giá như?

- Tôi không tiếc nuối điều gì cả. Ở bất kỳ dự án nào tôi luôn dồn toàn lực, toàn tâm. Mọi người hay chọc tôi là người luôn chơi tất tay. Nhưng tôi nghĩ mình chắc chắn phải như vậy mới phần nào xứng đáng với tình yêu thương của khán giả.

Bên cạnh đó, tôi tin rằng những gì mình có được đã là điều tốt nhất được sắp đặt trong chuỗi liên hoàn của số phận. Tôi luôn tâm đắc câu nói “Tận nhân lực, Tri thiên mệnh” (phải cố gắng hết sức, nỗ lực hết khả năng của bản thân trước rồi mới biết ý trời - PV).

Diễn viên Hồng Thanh đảm nhận tốt vai chính trong "Thai chiêu tài". Ảnh: ĐPCC

* Một số khán giả và nhà chuyên môn gợi ý, dạng phim như Thai chiêu tài thích hợp đem đi dự thi các liên hoan phim. Anh có kế hoạch gì tiếp theo cho phim?

- Những lời mời cũng như kế hoạch tham gia các liên hoan phim đã được ê-kíp chuẩn bị và có lộ trình từ đầu. Tôi muốn được đem điện ảnh Việt Nam ra thế giới, được góp một phần rất nhỏ đưa hình ảnh Việt Nam đi xa hơn nữa.

Tôi nghĩ nó gần như là sự nung nấu trong tôi cho các tác phẩm, mang điện ảnh Việt Nam đi xa, vang xa và đầy niềm tự hào với hai tiếng: Việt Nam.

* Theo tiết lộ, Thai chiêu tài là tác phẩm mở màn cho vũ trụ kinh dị, Quỷ tha ma bắt - Asian horror stories. Anh có thể hé lộ gì về vũ trụ điện ảnh mới này?

- Dị biệt, táo bạo và ấn tượng, mang đậm văn hóa dân gian sẽ là kim chỉ nam cho chuỗi phim của Quỷ tha ma bắt - Asian Horror Stories. Tính sáng tạo sẽ luôn được đề cao nhất trong việc phát triển các dự án.

Thêm nữa tôi sẽ tìm kiếm và kết hợp các nhà làm phim ở châu Á nhằm mở rộng và tạo thêm thật nhiều màu sắc để giới thiệu đến quý khán giả gần xa.

Đạo diễn Trần Nhân Kiên tham dự LHP quốc tế Busan 2024. Ảnh: ĐPCC

* Trong quá khứ, đặc biệt ở tác phẩm điện ảnh đầu tay từng bị đánh giá "thảm họa". Anh ý thức gì về điều đó và trau dồi thế nào để hoàn thiện bản thân?

- Có người hỏi tôi có nên đổi nghệ danh để làm lại trong sự nghiệp không vì Thai chiêu tài vượt mức so với 3 phim trước. Nhưng, tôi muốn giữ lại cái tên mà ba mẹ đã đặt cho. Tôi tự hào về tên mình. Tôi muốn khán giả nhìn thấy sự cố gắng và hành trình của mình.

Và tôi hoàn toàn ý thức được khả năng yếu kém của bản thân sau sự ngông cuồng và tham vọng của tuổi trẻ để dành ra hơn nửa thập niên trui rèn và học tập không ngừng nghỉ. Tôi muốn mình thực sự xứng đáng với tình yêu thương của khán giả.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Thai chiêu tài kể về Nhơn, một doanh nhân đi lên từ khốn khó, đã đạt được đỉnh cao thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là những bí mật kinh hoàng và thủ đoạn tàn nhẫn. Nhơn không chỉ dùng mưu mẹo làm giàu, mà còn tìm đến một loại tà thuật hắc ám để bảo vệ và gia tăng "tài khí" của mình - đó chính là "Thai chiêu tài". Phim có sự tham gia của dàn diễn viên: nghệ sĩ Minh Ngọc, Minh Phượng, Hồng Thanh, Tạ Lâm, Ngọc Tưởng, Thùy Dương… khởi chiếu từ ngày 7-11. Tác phẩm cũng được lựa chọn trình chiếu trong chương trình toàn cảnh LHP Việt Nam 2025, diễn ra từ ngày 21 đến 25-11 tại TPHCM.

"Thai chiêu tài" gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi sự độc đáo, khác biệt. Ảnh: ĐPCC

VĂN TUẤN