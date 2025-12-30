TPHCM sẵn sàng đưa vào khai thác làn đường dành riêng cho xe đạp

Các hạng mục xây dựng làn đường riêng cho xe đạp đã hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ người dân vào ngày mai (31-12) trên đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TPHCM.

Làn đường xe đạp dài khoảng 5,8km, bố trí dọc theo vỉa hè đường Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1. Tuyến đường rộng trung bình 2m, một số đoạn qua cầu thu hẹp còn 1,5m, cho phép xe đạp di chuyển với tốc độ tối đa 20 km/giờ. Mặt đường được thảm nhựa, kẻ vạch rõ ràng, các điểm giao cắt được sơn đỏ nổi bật nhằm tăng khả năng nhận diện và đảm bảo an toàn.

Người dân trải nghiệm trên làn đường mới dành cho xe đạp. Ảnh: QUỐC HÙNG

Điểm đặc biệt của dự án là làn xe đạp được tách biệt hoàn toàn với dòng xe cơ giới, nép mình dưới hàng cây xanh, tạo không gian di chuyển an toàn và dễ chịu. Tại các nhà chờ xe buýt, làn xe đạp được thiết kế đi vòng phía sau để tránh hành khách lên xuống xe. Dọc tuyến còn bố trí 5 trạm xe đạp công cộng, kết nối qua ứng dụng di động, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và kết hợp với các loại hình giao thông công cộng khác như xe buýt, metro.

Các đoạn giao cắt được sơn đỏ nổi bật để tăng khả năng nhận diện và đảm bảo an toàn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Khi đưa vào vận hành, đây không chỉ là một công trình hạ tầng giao thông mà còn góp phần cải thiện môi trường, tạo nên diện mạo giao thông văn minh cho TPHCM.

>>> Một số hình ảnh làn đường dành riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ trước ngày khánh thành:

Bố trí xe đạp công cộng tại những vị trí thuận lợi, gần khu dân cư, nhằm khuyến khích người dân sử dụng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Làn đường dành riêng cho xe đạp dài gần 6km. Ảnh: QUỐC HÙNG

QUỐC HÙNG