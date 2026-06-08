Nước và cuộc sống

Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

SGGP

Công ty CP Cấp nước Gia Định đang từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng hiện đại, minh bạch và chuyên nghiệp.

Điểm nhấn nổi bật là việc triển khai mã QR in trực tiếp trên giấy báo tiền nước, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu, thanh toán và thực hiện giao dịch nhanh chóng, chính xác, an toàn hơn.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng sử dụng hóa đơn điện tử, triển khai app Chăm sóc khách hàng và tiếp nhận yêu cầu qua các kênh trực tuyến. Việc số hóa dữ liệu, ứng dụng công nghệ ghi chỉ số nước từ xa, giám sát mạng lưới và theo dõi áp lực, sản lượng và cảnh báo sự cố đã giúp Công ty CP Cấp nước Gia Định nâng cao độ chính xác trong quản lý dữ liệu khách hàng, rút ngắn thời gian xử lý sự cố và giảm tỷ lệ thất thoát nước. Đặc biệt, góp phần cải thiện dòng tiền và tối ưu hóa quy trình quản trị doanh nghiệp.

NGỌC QUYÊN

Từ khóa

Tiền nước Giấy báo Mã QR App Tra cứu Chăm sóc khách hàng Nước từ Số hóa Hóa đơn Độ chính xác Cty CP CN Gia Định

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