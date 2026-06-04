Nước và cuộc sống

Đưa nước sạch về vùng nông thôn

SGGP

Gần 1 năm qua, nhiều hộ dân tại cù lao Mỹ Khánh (xã Bình Khánh, TPHCM) đã được sử dụng nước sạch ngay tại nhà thông qua hệ thống cấp nước do Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ (thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - SAWACO) đầu tư.

Nhân viên SAWACO kéo đường ống cấp nước đến các hộ dân ở khu vực nông thôn
Nhân viên SAWACO kéo đường ống cấp nước đến các hộ dân ở khu vực nông thôn

Để đưa nước sạch đến với người dân, nhân viên Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ đã kéo đường ống qua nhiều khu vực còn khó khăn về giao thông, lắp đặt đồng hồ nước thông minh đến từng hộ dân, hướng dẫn người dân ký hợp đồng sử dụng nước, cài đặt và sử dụng app CSKH. Đến nay, 100% người dân trên địa bàn phục vụ của Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ đã được sử dụng nước sạch. Cùng với việc đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước, đơn vị từng bước ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý và phục vụ khách hàng.

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Nhân viên Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ hướng dẫn cài đặt và cách sử dụng app CSKH cho người dân ở xã Bình Khánh
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Niềm vui của người dân xã Bình Khánh khi đón dòng nước sạch qua hệ thống cấp nước đến tận nhà
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Nhân viên cấp nước hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ cấp nước trực tuyến

Trong hơn 10 năm qua, SAWACO đã thay thế hầu hết hệ thống mạng lưới cấp nước của các đơn vị vệ tinh, đồng thời mở rộng mạng lưới đến nhiều khu vực trước đây chưa có đường ống cấp nước. Đến nay, tổng chiều dài tuyến ống cấp nước tại các xã Bình Khánh, Cần Giờ, An Thới Đông và Thạnh An đạt hơn 220km.

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Hệ thống cấp nước được lắp đặt tại sân nhà ông Nguyễn Văn Thành ở cù lao Mỹ Khánh, xã Bình Khánh
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Đồng hồ được gắn tập trung gần nhà người dân ở cù lao Mỹ Khánh, xã Bình Khánh
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Đường ống nước được kéo qua nhiều con rạch trong điều kiện thi công khó khăn để đưa nước sạch đến các hộ dân ở cù lao Mỹ Khánh
PHƯƠNG THẢO

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