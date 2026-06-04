Đưa nước sạch về vùng nông thôn

Gần 1 năm qua, nhiều hộ dân tại cù lao Mỹ Khánh (xã Bình Khánh, TPHCM) đã được sử dụng nước sạch ngay tại nhà thông qua hệ thống cấp nước do Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ (thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - SAWACO) đầu tư.
Để đưa nước sạch đến với người dân, nhân viên Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ đã kéo đường ống qua nhiều khu vực còn khó khăn về giao thông, lắp đặt đồng hồ nước thông minh đến từng hộ dân, hướng dẫn người dân ký hợp đồng sử dụng nước, cài đặt và sử dụng app CSKH. Đến nay, 100% người dân trên địa bàn phục vụ của Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ đã được sử dụng nước sạch. Cùng với việc đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước, đơn vị từng bước ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý và phục vụ khách hàng.
Trong hơn 10 năm qua, SAWACO đã thay thế hầu hết hệ thống mạng lưới cấp nước của các đơn vị vệ tinh, đồng thời mở rộng mạng lưới đến nhiều khu vực trước đây chưa có đường ống cấp nước. Đến nay, tổng chiều dài tuyến ống cấp nước tại các xã Bình Khánh, Cần Giờ, An Thới Đông và Thạnh An đạt hơn 220km.