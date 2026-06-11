Vận hành thông minh, cấp nước an toàn

Trong chiến lược phát triển đô thị đến năm 2030, nước sạch không chỉ là hạ tầng kỹ thuật mà còn là nguồn lực phát triển. Một hệ thống cấp nước hiện đại, an toàn và thông minh sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, cải thiện chất lượng sống và tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh.

Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Cấp nước Nhà Bè theo dõi các dữ liệu tại Phòng Quản lý điều hành cấp nước

Bảo đảm an ninh nguồn nước

Một trong những chỉ tiêu được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đặt ra đến năm 2030 là nâng công suất các nhà máy nước lên 2,9 triệu m³/ngày, phù hợp với nhu cầu tiêu thụ và yêu cầu cấp nước an toàn. Để đạt mục tiêu này, SAWACO đã và đang triển khai nhiều giải pháp phát triển nguồn nước. Trong đó có việc khôi phục vận hành Nhà máy nước Bình An với công suất 100.000m³/ngày; đầu tư Nhà máy nước Thủ Đức IV công suất 300.000m³/ngày.

Cùng với đó, Tổng công ty đầu tư xây dựng một số Nhà máy nước mới như Nhà máy nước Kênh Đông II, Tân Hiệp 3 hoặc nâng công suất các nhà máy nước hiện hữu. Đồng thời sau khi Nhà máy nước Thủ Đức IV và Nhà máy nước Bình An đi vào vận hành, Tổng công ty sẽ sẵn sàng khởi công đầu tư nhà máy nước mới, để đạt mốc 2,9 triệu m³/ngày.

Cùng với phát triển nguồn cung, SAWACO chú trọng bảo đảm an ninh nguồn nước. Theo đại diện SAWACO, an ninh nguồn nước là yếu tố sống còn của hệ thống cấp nước đô thị. Các dự án như: xây dựng hệ thống chuyển tải nước thô từ hồ Dầu Tiếng để cung cấp cho cụm Nhà máy nước Tân Hiệp, tuyến ống nước thô dự phòng D2400 từ Trạm bơm Hóa An về Nhà máy nước Thủ Đức, hay bể chứa nước sạch số 6 tại Nhà máy nước Thủ Đức với dung tích 100.000m³ được xác định là những hạng mục quan trọng nhằm tăng khả năng dự phòng, giảm rủi ro khi nguồn nước biến động.

Bên cạnh nhiệm vụ tăng công suất, SAWACO tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch. Tổng công ty cũng từng bước thay thế các giải pháp cấp nước tạm bằng hình thức cấp nước trực tiếp qua hệ thống đường ống và đồng hồ nước, qua đó nâng cao tính bền vững, ổn định và thuận tiện cho người dân.

Một điểm nhấn trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030 của SAWACO là chuyển đổi số. Tổng công ty sẽ hoàn thành nâng cấp hệ thống SCADA tại các Nhà máy nước Thủ Đức, Tân Hiệp và Bình An theo hướng liên động, tự động; nâng cấp Trung tâm vận hành hệ thống cấp nước (SWOC) và các Trung tâm vận hành mạng lưới (NOC) nhằm giám sát, cảnh báo, điều khiển từ xa theo thời gian thực. SAWACO cũng định hướng ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), GIS, IoT, Big Data, Digital Twin trong quản lý vận hành, dự báo nhu cầu dùng nước, cảnh báo sự cố và tối ưu hóa mạng lưới. Việc xây dựng mô hình BIM cho các nhà máy, trạm bơm lớn cũng được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài sản, vận hành và bảo trì.

Chuyển đổi 100% dịch vụ cấp nước sang hình thức trực tuyến

Cùng với đảm bảo an ninh nguồn nước, SAWACO cũng đẩy mạnh số hóa trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Theo đó, SAWACO đang triển khai lộ trình chuyển đổi 100% dịch vụ cấp nước sang hình thức trực tuyến, hướng đến xây dựng hệ sinh thái dịch vụ khách hàng số hiện đại, thuận tiện và đồng bộ trên toàn hệ thống.

Cụ thể, triển khai 100% hợp đồng dịch vụ và hóa đơn điện tử, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng trên nền tảng số. Các khu vực thí điểm đồng hồ nước đọc số từ xa cũng được hoàn thiện để làm cơ sở xây dựng lộ trình triển khai phù hợp trong thời gian tới.

Theo lộ trình triển khai, trong giai đoạn từ quý 2-2026 đến hết năm 2026, SAWACO tập trung rà soát, chuẩn hóa quy trình và triển khai trực tuyến toàn trình đối với các dịch vụ đủ điều kiện. Giai đoạn 2027-2028 sẽ tiếp tục mở rộng các dịch vụ trực tuyến, hoàn thiện mô hình quản trị khách hàng tập trung và nâng cấp hệ thống chăm sóc khách hàng. Đến giai đoạn 2028-2030, SAWACO hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ khách hàng số và mô hình chăm sóc khách hàng tập trung trên toàn tổng công ty.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng được xem là một trong những giải pháp quan trọng để SAWACO hiện đại hóa hoạt động cấp nước, nâng cao trải nghiệm người dùng, đồng thời từng bước xây dựng hệ thống cấp nước thông minh phù hợp với định hướng phát triển đô thị và chuyển đổi số của TPHCM trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, SAWACO định hướng nâng cao chất lượng nước sạch, phát triển hệ thống giám sát chất lượng nước online trên toàn hệ thống và hoàn thành Trung tâm nghiên cứu, kiểm soát chất lượng nước. Việc ứng dụng AI trong quản lý chất lượng nước đầu nguồn, tự động điều chỉnh liều lượng hóa chất theo dữ liệu thời gian thực được kỳ vọng giúp duy trì chất lượng nước đầu ra ổn định, tiết kiệm hóa chất và nâng cao an toàn cấp nước.

Với các mục tiêu cụ thể về công suất, chất lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và quản trị hiện đại, SAWACO đang hướng đến xây dựng một hệ thống cấp nước thông minh, an toàn, đủ năng lực phục vụ sự phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới. Cùng với đó, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Về chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường, Tổng công ty triển khai các dự án xử lý bùn tại các nhà máy nước theo hướng thân thiện môi trường; tăng cường áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, năng lượng tái tạo và các giải pháp giảm phát thải trong hoạt động sản xuất nước sạch.

Từ mục tiêu bảo đảm nước sạch cho mọi người dân, ngành nước TPHCM đang bước sang giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính bền vững và khả năng thích ứng.

Đến năm 2030, SAWACO đặt mục tiêu nâng công suất các nhà máy nước lên 2,9 triệu m³/ngày, duy trì 100% hộ dân được cấp nước sạch, giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống dưới 12% và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, vận hành hệ thống cấp nước.

PHƯƠNG THẢO