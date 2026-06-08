SAWACO: Vinh danh thành tựu chuyển đổi số

Ông Nguyễn Văn Đắng, Phó Tổng Giám đốc SAWACO - đại diện Tổng công ty nhận biểu trưng vinh danh tại chương trình

Số hóa mọi quy trình

Giải thưởng “Thành tựu tác động vì Việt Nam số - Vietnam I4 Impact” 2026 ghi nhận những nỗ lực của SAWACO trong hành trình chuyển đổi số toàn diện, từng bước hiện đại hóa ngành cấp nước thành phố theo hướng thông minh, hiệu quả và bền vững. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế của SAWACO là một trong những doanh nghiệp hạ tầng công ích tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ để nâng cao chất lượng quản trị và phục vụ cộng đồng.

Thời gian qua, không chỉ tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ngành cấp nước thành phố còn xây dựng chiến lược chuyển đổi số dài hạn với mục tiêu tạo ra những giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của TPHCM. Theo đó, đơn vị đã triển khai mô hình chuyển đổi số theo hướng xây dựng hệ sinh thái công nghệ đồng bộ và liên thông. Các hợp phần nổi bật gồm Trung tâm Dữ liệu (Data Center), Trung tâm Vận hành hệ thống cấp nước (SWOC), nền tảng dữ liệu dùng chung, hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống dịch vụ khách hàng số cùng nhiều giải pháp tăng cường an toàn thông tin.

SAWACO đã đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ hiện đại vào công tác quản lý và vận hành mạng lưới cấp nước. Hệ thống SCADA cho phép giám sát, điều khiển từ xa và theo dõi tình trạng vận hành theo thời gian thực. Hệ thống GIS hỗ trợ quản lý dữ liệu hạ tầng đồng bộ, giúp việc phát hiện, xử lý sự cố nhanh chóng và chính xác. Các công nghệ dò tìm rò rỉ tiên tiến cùng hệ thống đồng hồ nước thông minh cũng góp phần giảm thất thoát, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng tài nguyên nước.

Song song với đổi mới công nghệ trong vận hành, SAWACO đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Tổng đài hoạt động 24/7 cùng ứng dụng di động và chatbot tự động đã mở rộng các kênh tương tác, giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn. Các dịch vụ như tra cứu hóa đơn, thanh toán trực tuyến, phản ánh sự cố và theo dõi tiến độ xử lý đều được thực hiện trên môi trường số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và tính minh bạch trong cung cấp dịch vụ cấp nước.

Đặc biệt, việc triển khai hệ thống Core Billing và kho dữ liệu dùng chung đã tạo nền tảng quan trọng để SAWACO từng bước ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và phân tích dự báo vào hoạt động quản trị doanh nghiệp. Đây được xem là bước chuẩn bị chiến lược cho quá trình phát triển mô hình cấp nước thông minh trong tương lai.

Nâng chất lượng cuộc sống cộng đồng

Những nỗ lực chuyển đổi số đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của SAWACO, đồng thời hỗ trợ duy trì tỷ lệ 100% hộ dân TPHCM được tiếp cận nước sạch. Kết quả này không chỉ phản ánh năng lực quản trị, vận hành của doanh nghiệp mà còn thể hiện trách nhiệm trong bảo đảm an sinh và góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Đại diện SAWACO cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư cho công nghệ, dữ liệu và nguồn nhân lực nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị thông minh tại TPHCM. Từ những dòng nước sạch phục vụ hàng triệu người dân đến những nền tảng số hiện đại vận hành phía sau, với SAWACO, công nghệ không chỉ là công cụ quản lý mà còn là động lực tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho xã hội.

Ngoài mục tiêu chuyển đổi toàn bộ dịch vụ sang trực tuyến, SAWACO cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng trong năm 2026 như: duy trì tỷ lệ 100% hộ dân trong vùng phục vụ được tiếp cận nước sạch, giảm tỷ lệ thất thoát nước dưới 12,8%, đồng thời xây dựng hệ thống cấp nước an toàn, hiện đại và phát triển bền vững.

Đại diện SAWACO cho biết, để sẵn sàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của TPHCM, SAWACO đang tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành nhằm sớm trình duyệt các quy hoạch bổ sung. Đặc biệt, giai đoạn 2026-2030, SAWACO định hướng tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, mở rộng kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, phát triển thêm các ứng dụng trên nền Data Warehouse, AI, GIS và dashboard điều hành; đồng thời tăng cường an toàn thông tin, nâng cao năng lực bảo mật và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

PHƯƠNG THẢO