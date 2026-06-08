Đổi mới quản lý dịch vụ cấp nước

Thời gian qua, Công ty CP Cấp nước Tân Hòa (thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - SAWACO) đã triển khai các giải pháp đổi mới, từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong toàn bộ quy trình quản lý và vận hành.

Nhân viên Công ty CP Cấp nước Tân Hòa kiểm tra đồng hồ nước tại nhà khách hàng

“Chìa khóa” giảm thất thoát nước bền vững

Trong bối cảnh yêu cầu quản trị ngày càng cao và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, đổi mới quy trình quản lý và vận hành được xem là chìa khóa quan trọng để kiểm soát thất thoát nước theo hướng bền vững. Tại Công ty CP Cấp nước Tân Hòa, trước đây công tác giảm thất thoát nước chủ yếu dựa vào kiểm tra thủ công và xử lý sự cố sau khi phát sinh. Điều này gây ra nhiều bất cập. Để khắc phục, Công ty CP Cấp nước Tân Hòa đã từng bước đổi mới quy trình trong công tác quản lý DMA (District Metered Area) và triển khai cơ chế SLA (Service Level Agreement) theo hướng tăng cường kiểm soát thất thoát nước trên từng DMA. Cùng với đó, chuẩn hóa trình tự xử lý các nghiệp vụ phát sinh trên mạng lưới cấp nước, nâng cao hiệu quả điều hành, giám sát và đánh giá kết quả giảm thất thoát nước.

Nhờ quản lý mạng lưới cấp nước bằng dữ liệu số, Công ty CP Cấp nước Tân Hòa kiểm soát chặt chẽ quá trình phân phối nước sạch

Song song với cơ chế SLA, việc phối hợp xử lý các vấn đề trên mạng lưới cấp nước ngoài hiện trường được cán bộ, công nhân viên công ty cập nhật vào phần mềm Quản lý sự cố tích hợp sâu trên hệ thống thông tin địa lý (GIS) tại đơn vị. Qua đó, cho phép số hóa toàn bộ dữ liệu tài sản mạng lưới và vật tư thi công, cung cấp nguồn dữ liệu chuẩn xác phục vụ cho công tác quản lý biến động mạng lưới và thời gian khắc phục sự cố được rút ngắn, hạn chế ảnh hưởng đến khách hàng và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống cấp nước sạch.

Theo ông Nguyễn Trần Lam, Phó Giám đốc Công ty CP Cấp nước Tân Hòa, việc đổi mới quy trình trên đã mang đến sự liên kết đồng bộ, không chỉ giúp phát hiện và xử lý nhanh các nguy cơ thất thoát nước mà còn nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước, tối ưu chi phí vận hành và cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp nước sạch. Qua đó, tỷ lệ nước không doanh thu của đơn vị từng bước được kéo giảm.

Ngoài ra, từ hệ thống giám sát, điều khiển tự động, quản lý mạng lưới cấp nước bằng dữ liệu số cũng giúp đơn vị kiểm soát chặt chẽ quá trình phân phối nước sạch, phát hiện sớm các nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước. Đây là yếu tố quan trọng để bảo đảm cung cấp nước ổn định, an toàn, liên tục cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn 11 phường công ty đang quản lý.

Thu thập dữ liệu từ xa

Cùng với số hóa, tích hợp hệ thống thông tin địa lý (GIS), giám sát điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA), lắp đặt đồng hồ nước có chức năng đọc số từ xa và các phần mềm quản lý khác đã giúp Công ty CP Cấp nước Tân Hòa nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và kiểm soát mạng lưới cấp nước.

Tính đến nay, Công ty CP Cấp nước Tân Hòa đã được SAWACO triển khai lắp đặt 17.500 đồng hồ nước có chức năng đọc số từ xa. Loại đồng hồ này có khả năng thu thập dữ liệu tiêu thụ nước tự động và chỉ số nước được cập nhật theo thời gian thực, độ chính xác cao. “Dữ liệu được lưu trữ và quản lý trên nền tảng số giúp doanh nghiệp dễ dàng đối chiếu, kiểm tra và xử lý thông tin, đồng thời tạo niềm tin cho khách hàng khi hóa đơn được xây dựng trên cơ sở dữ liệu rõ ràng, chính xác”, ông Nguyễn Trần Lam chia sẻ.

Cùng với đó, việc chăm sóc khách hàng qua dịch vụ số đang trở thành xu hướng tất yếu trong tiến trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Thời gian qua, Công ty CP Cấp nước Tân Hòa đã thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Chăm sóc khách hàng (app SAWACO CSKH) đến khách hàng trên địa bàn quản lý theo khẩu hiệu “SAWACO - Một nền tảng, đa tiện ích”. Bên cạnh đó, đơn vị cũng triển khai ký kết hợp đồng dịch vụ cấp nước điện tử, hướng đến số hóa toàn diện quy trình phục vụ khách hàng, mang đến sự thuận tiện cho người dùng.

Theo Công ty CP Cấp nước Tân Hòa, đến tháng 6-2026, đã có hơn 59.640 lượt khách hàng cài đặt ứng dụng Chăm sóc khách hàng và hơn 44.940 hợp đồng điện tử đã ký kết. Sau thời gian triển khai app SAWACO CSKH từ tháng 5-2025 đến nay, công ty tiếp nhận hơn 6.100 lượt yêu cầu dịch vụ trực tuyến. Ông Nguyễn Trần Lam cho biết thêm, thời gian tới, đơn vị tiếp tục nghiên cứu thực hiện các giải pháp ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới quy trình nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý mạng lưới cấp nước và tăng mức độ hài lòng của khách hàng.

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