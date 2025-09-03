Trường Đại Học Y Hà Nội vừa phối hợp với MSD Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Các dấu ấn sinh học định hướng điều trị ung thư đường tiêu hóa với liệu pháp miễn dịch”, thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước.

Các chuyên gia thảo luận tại hội thảo

Diễn đàn nhằm thảo luận, chia sẻ các tiến bộ khoa học trong ứng dụng dấu ấn sinh học để tối ưu hóa liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư, đặc biệt là các bệnh ung thư đường tiêu hóa.

Theo GS-BS Sung Hak Lee, Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Seoul St. Mary's, Seoul, Hàn Quốc, ở bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến dạ dày tiến triển tại chỗ không thể phẫu thuật, tái phát hoặc di căn, việc đánh giá dấu ấn sinh học PD-L1 (protein có trên bề mặt tế bào) có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp bác sĩ lâm sàng xem xét chỉ định điều trị phù hợp. Bên cạnh đó, biểu hiện HER2 (protein kiểm soát sự tăng trưởng và phát triển của tế bào khỏe mạnh) cũng cần được xem xét nghiêm túc ở nhóm bệnh nhân tiến triển tại chỗ, tái phát hoặc di căn để xác định khả năng phù hợp với từng phác đồ cụ thể với liệu pháp miễn dịch.

Đồng thời, tất cả bệnh nhân mới được chẩn đoán ung thư dạ dày nên được thực hiện xét nghiệm MSI (xét nghiệm di truyền trên mẫu khối u) bằng PCR hoặc NGS (giải trình tự gene thế hệ mới), hoặc đánh giá tình trạng MMR bằng IHC (miễn dịch mô hóa học), nhằm hỗ trợ định hướng chiến lược điều trị cá thể hóa và tối ưu hiệu quả điều trị.

TS-BS Phan Trọng Giáo, Giám đốc Y Khoa MSD Việt Nam chia sẻ tại hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ lâm sàng và bác sĩ giải phẫu bệnh và chỉ ra các yếu tố góp phần vào sai lệch kết quả xét nghiệm, giúp bác sĩ tối ưu hóa quy trình lấy mẫu bệnh phẩm, nhận diện điểm cốt lõi trong xử lý và phân tích.

Từ đó, năng lực của bác sĩ giải phẫu bệnh và điều trị được nâng cao, giúp bệnh nhân được nhận phác đồ điều trị tối ưu nhất. Nhiều minh chứng được đưa ra cho thấy liệu pháp miễn dịch đang mở ra bước tiến vượt bậc, đặc biệt trong ung thư đường tiêu hóa, mang lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân trên toàn thế giới.

Theo PGS-TS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y dược TPHCM, việc nghiên cứu, ứng dụng các dấu ấn sinh học trong điều trị ung thư không chỉ mang lại cơ hội sống tốt hơn cho bệnh nhân mà còn giúp hệ thống y tế sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Còn theo TS-BS Phan Trọng Giáo, Giám đốc Y Khoa MSD Việt Nam, những ý tưởng và các giải pháp thực tiễn được chia sẻ tại hội thảo sẽ giúp nâng cao hiểu biết và mở ra nhiều cơ hội điều trị mới, giúp cải thiện cuộc sống của bệnh nhân ung thư Việt Nam.

THÀNH SƠN