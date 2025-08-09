Đầu tháng 10, thông xe cầu Phong Châu

Trưa 9-8, tiếp tục kiểm tra, thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ dự án cầu Phong Châu; kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Cầu Phong Châu mới qua sông Hồng nằm trên Quốc lộ 32, được xây dựng sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập do bão Yagi. Cầu nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ, có chiều dài 383m và đường dẫn 2 đầu cầu mỗi bên hơn 110m.

Dự án được triển khai từ cuối năm 2024 theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương. Ban Quản lý dự án Thăng Long thuộc Bộ Xây dựng là chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công là Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn.

Hiện các đơn vị đang kiểm soát tiến độ các hạng mục, có hạng mục vượt tiến độ, tổng giá trị thực hiện dự án đạt trên 75%, phấn đấu ngày 28-8 hợp long cầu, cuối tháng 9 hoàn thành và thông xe cầu đầu tháng 10.

Sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập, người dân đi lại rất khó khăn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đây là tình huống khẩn cấp, phải lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, nhờ đó đã rút ngắn thời gian được 3 tháng, đồng thời tiết kiệm chi phí lớn so với dự toán ban đầu.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng biểu dương sự chỉ đạo quyết liệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự vào cuộc quyết liệt của Binh đoàn 12 với tinh thần làm xuyên tết, xuyên ngày nghỉ; bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng công trình, ngày càng tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ". Thủ tướng nhắc lại tinh thần "Vinh quang chỉ đến với người đúng hẹn", mong các đơn vị nỗ lực hợp long cầu, hoàn thành thông xe đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Thủ tướng động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) - đơn vị đang đảm nhiệm vận hành cầu phao Phong Châu

Thủ tướng cũng đã khảo sát, nghe báo cáo về đề xuất của tỉnh Phú Thọ liên quan việc xây dựng tuyến đường dài 54km nối phường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình trước đây) với phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ trước đây). Tuyến đường sẽ mở ra không gian phát triển mới, hành lang phát triển dọc sông Đà, nhất là khi 3 tỉnh trước đây gồm Hòa Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc được sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ. Thủ tướng đồng ý về chủ trương, giao Bộ Xây dựng xây dựng quy hoạch tuyến đường theo hướng cao tốc, kết nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; phối hợp với tỉnh Phú Thọ lập dự án; hoàn thành các thủ tục trong vòng 1 năm.

Cùng ngày, Thủ tướng đã khảo sát hướng tuyến xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 419km, có điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại ga Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng, với tổng vốn hơn 203.000 tỷ đồng, tương đương 8,37 tỷ USD. Theo Nghị quyết của Quốc hội, dự án sẽ được khởi công trong tháng 12-2025 và phấn đấu hoàn thành chậm nhất vào năm 2030.

Thủ tướng cho biết, đây là tuyến đường sắt chiến lược trong hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng, kết nối với Trung Quốc - Trung Á và châu Âu. Do đó, dự án sớm triển khai, hoàn thành ngày nào thì mang lại lợi ích ngày đó.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Thọ xây dựng đề án về giải phóng mặt bằng, tách khỏi dự án chung; tổ chức khởi công giải phóng mặt bằng vào ngày 19-8.

LÂM NGUYÊN