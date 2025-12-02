Hương Tràm: “Album mới như chiếc phao cứu sinh thật sự cho tôi”

Album " Phao cứu sinh" mở ra chương mới trong hành trình nghệ thuật của Hương Tràm. Đây là sản phẩm trở lại sau 5 năm của cô.

Ca sĩ Hương Tràm ra mắt album Phao cứu sinh

Ca sĩ Hương Tràm ra mắt album Phao cứu sinh tại TPHCM tối 2-12 sau thời gian dài du học. Cô nói đây là cột mốc cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của mình trong âm nhạc - từ một “công chúa ballad” của V-pop đến nghệ sĩ dám lựa chọn con đường riêng mang màu sắc Cinematic Pop, và biến album mới thành “phao cứu sinh” cho tâm hồn mình.

Phao cứu sinh được định hình bằng sắc thái Cinematic Pop kết hợp pop đương đại và những mảng màu RnB được tiết chế. Chính sự phối hợp có chủ đích ấy tạo nên không gian âm nhạc rộng mở, giống như một bộ phim với nhiều lớp cảnh và mạch cảm xúc thay đổi theo từng điểm rơi. Hương Tràm bước vào album với giọng hát trưởng thành, bình tĩnh và thấm hơn.

Nữ ca sĩ cũng khẳng định bản thân hiểu rằng Cinematic Pop không phải là thể loại dễ tiếp cận. Nhưng cô tin rằng “người nghệ sĩ phải đủ can đảm để bước khỏi vùng an toàn và thử nghiệm những điều mới”.

Bùi Anh Tuấn song ca cùng Hương Tràm

Mỗi bài trong Phao cứu sinh đều mang một nấc cảm xúc riêng: Ước anh nhiều nỗi buồn, Phao cứu sinh, Trong em đã lớn, Người đàn ông em yêu, Say anh, Cộng một vết xước, Khi người ấy xuất hiện, It’s okay not to be okay, Chọn kết thúc hơn đợi chờ trước, Lỗi tại em, Get out of your game. Tổng thể album tạo ra hành trình nhiều lớp, giàu chất điện ảnh và đầy chiều sâu cảm xúc.

Tin liên quan Sở TT-TT TPHCM đang xử lý vụ việc liên quan đến ca sĩ Hương Tràm và diễn viên Midu

TIỂU TÂN