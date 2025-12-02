Chiếu miễn phí 7 tác phẩm đặc sắc của điện ảnh Ba Lan tại Việt Nam

Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam năm 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến 9-12, tại Hà Nội và từ ngày 10 đến 14-12, tại TPHCM, chiếu miễn phí 7 bộ phim nổi bật của điện ảnh Ba Lan.

Các phim chiếu trong Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam

Theo Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT-DL), Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam năm 2025 do Cục Điện ảnh phối hợp với Hiệp hội Các nhà sản xuất phim Ba Lan thực hiện. Các phim được chọn chiếu đa dạng về loại hình và nội dung, thể hiện chân thực đất nước, con người và cuộc sống tại Ba Lan; sự giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ba Lan.

Trong đó, Entropia (đạo diễn Anna Fam-Rieskaniemi) có nội dung về sự va chạm văn hóa Ba Lan - Việt Nam. Kẻ lạc bầy (đạo diễn Aleksander Pietrzak) về những rắc rối bất ngờ xảy ra với gia đình Magda và Arek tưởng như là hình mẫu bình yên. Liệu tất cả có tìm được con đường hạnh phúc cho chính mình?

Phim Ngọn lửa hồi sinh (đạo diễn Kinga Debska) về Nastka, 20 tuổi, kể câu chuyện của chính mình từ sau ô cửa nhỏ, nơi cô nhìn thấy thế giới mà cơ thể bại não không cho phép chạm đến.

Phim Khúc nhạc vinh quang (đạo diễn Jakub Piatek) về những tài năng piano trẻ xuất sắc nhất thế giới tụ hội tại Warsaw (Ba Lan), nơi cuộc thi Piano quốc tế Chopin, được tổ chức 5 năm một lần, quyết định khoảnh khắc lịch sử. Không chỉ là câu chuyện về âm nhạc, bộ phim là hành trình trưởng thành của những nghệ sĩ trẻ đứng giữa đam mê, áp lực và khát vọng vươn tới đỉnh cao.

Kulej - Sau ánh hào quang (đạo diễn Xawery Zulawski) về Jerzy và Helena Kulej, cặp đôi cuồng nhiệt nhất Ba Lan thập niên 1960. Jerzy là huyền thoại võ đài với hai lần vô địch châu Âu, tám lần quán quân quốc gia, boxer duy nhất của Ba Lan giành hai Huy chương vàng Thế vận hội Olympic.

Phim Câu chuyện kinh dị (đạo diễn Adrian Apanel) về câu chuyện trưởng thành, đồng thời là châm biếm sâu cay về thị trường việc làm hiện đại. Và phim Hành trình của chúng ta (đạo diễn Mariusz Kuczewski) là một câu chuyện vừa hài hước, vừa cảm động về một gia đình hỗn loạn như cơn lốc.

Khán giả có thể nhận vé xem phim miễn phí trên trang web https://chieuphimquocgia.com.vn/ hoặc nhận vé trực tiếp tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia và trang web https://cinestar.com.vn/ của Rạp Cinestar Hai Bà Trưng tại TPHCM.

VĨNH XUÂN