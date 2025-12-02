Lương Thế Thành khổ luyện cho lần tái xuất điện ảnh

Trở lại màn ảnh rộng với dự án " Hoàng tử quỷ" , Lương Thế Thành cho biết anh phải siết cơ, cắt hoàn toàn tinh bột trong khẩu phần ăn để có thân hình theo đúng yêu cầu của đạo diễn.

Chiều 2-12, đoàn phim Hoàng tử quỷ tổ chức suất chiếu đặc biệt dành cho giới truyền thông. Đạo diễn Trần Hữu Tấn, nhà sản xuất Hoàng Quân và Quỳnh Hà cùng các diễn viên: Lương Thế Thành, Anh Tú Atus, Huỳnh Thanh Trực, Hoàng Linh Chi, Bình Tinh... đã cùng có mặt để giao lưu với người hâm mộ.

Đoàn phim "Hoàng tử quỷ" tại buổi giao lưu báo chí, chiều 2-12

Trong đó, vai diễn của Lương Thế Thành nhận được nhiều sự chú ý bởi đã khá lâu, nam diễn viên mới trở lại màn ảnh rộng trong một dự án điện ảnh.

Lương Thế Thành đã phải khổ luyện để có thân hình chuẩn

Vai diễn trong Hoàng tử quỷ cũng mang đến cho Lương Thế Thành nhiều cảm xúc và cả sự khổ luyện. Nam diễn viên cho biết, khi đọc kịch bản phân cảnh phải cởi trần đấu vật cuối phim khiến anh ấn tượng nhất. Để chuẩn bị cho cảnh quay này, anh buộc phải siết cơ thể đến mức chưa từng làm điều đó trong suốt hơn 20 năm sự nghiệp.

Anh tập luyện liên tục gần hai tháng, lần đầu tiên cắt hoàn toàn tinh bột - điều đặc biệt khó khăn với người “nghiện cơm” như anh. Khẩu phần mỗi ngày chỉ gồm khoai lang, bắp, trứng, tôm, thịt lặp lại suốt cả tháng. Vì cảnh đấu vật được quay cuối, buộc anh phải duy trì thể trạng cực kỳ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, cũng có lúc vì không chịu nổi, anh vẫn "phá lệ" ăn một bữa cơm tấm.

Hậu trường cảnh đấu vật của Lương Thế Thành trong Hoàng tử quỷ

Tại phần giao lưu sau suất chiếu, Anh Tú Atus cũng nhận được nhiều câu hỏi.

Nam diễn viên cho biết đây là vai diễn quá hấp dẫn với bất kỳ diễn viên nào, có rất nhiều lớp để sáng tạo cho phép anh bộc lộ cả cảm xúc bên ngoài lẫn chiều sâu tâm lý bên trong. Theo tiết lộ, vai diễn này khiến anh phải vận dụng toàn bộ kỹ thuật đã học ở trường sân khấu nên anh coi đó giống như một bài kiểm tra của bản thân. Được biết, nam diễn viên cũng trải qua các vòng casting để có được vai diễn này.

Anh Tú Atus cũng rất tâm đắc với vai phản diện mới này

Hoàng tử quỷ là dự án tiếp theo của bộ đôi nhà sản xuất đạo diễn Hoàng Quân - Trần Hữu Tấn, những người đã gắn liền tên tuổi với thể loại kinh dị.

Cả hai tiết lộ, đây là dự án được đầu tư lớn, với độ khó rất cao và được cả ê-kíp chăm chút từ phục trang, bối cảnh đến từng yếu tố sản xuất.

Phim chính thức ra mắt khán giả từ ngày 5-12 và được gắn nhãn T18 (chỉ dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên).

