Đẩy mạnh chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Tại chương trình, nhiều cử tri đã đặt những câu hỏi liên quan đến các giải pháp phát triển nhà ở xã hội, các chương trình hành động để kết nối vùng nguyên liệu, mở rộng thị trường, các gói lãi suất ưu đãi giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế TPHCM.

Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, bên cạnh những chính sách chung, TPHCM có những chính sách riêng để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động như hỗ trợ về pháp lý, xúc tiến thương mại đầu tư, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, kết nối doanh nghiệp. Riêng trung tâm xúc tiến thương mại TPHCM năm qua đã thực hiện hơn 100 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa chính quyền với doanh nghiệp; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để chủ động về thị trường, nguyên liệu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Trong năm 2023, TPHCM tập trung thực hiện 10 giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở ban ngành; công khai công tác quy hoạch, kế hoạch của thành phố.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, đẩy mạnh liên kết đổi mới, sáng tạo trong và ngoài nước; định kỳ tổ chức đối thoại giữa chính quyền các cấp với tổ chức, doanh nghiệp để kịp thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp…

Ngoài ra, TPHCM tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư; tăng cường rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần hỗ trợ các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM Nguyễn Nguyên Phương, TPHCM đã có những giải pháp, chương trình kết nối cung cầu, phát triển thị trường. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tổ chức các diễn đàn, hội thảo, hỗ trợ doanh nghiệp các thông tin kết nối tìm kiếm cơ hội xuất khẩu, cũng như phát triển logistic để tiết kiệm chi phí trong kinh doanh.

Trong năm 2023, bên cạnh việc phát triển thị trường trong nước, Sở Công thương sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan khai thác thế mạnh để phát triển thị trường nước ngoài. Cùng với đó, TPHCM tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức nhiều sự kiện hội chợ, triển lãm; trong đó có ưu tiên tổ chức các phiên chợ trong các khu chế xuất, khu công nghiệp…

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho hay, trong năm 2023, ngành ngân hàng tập trung vốn tín dụng để hỗ trợ phát triển kinh tế, kiểm soát tốt tín dụng và tiềm ẩn rủi ro.

Trên cơ sở đó, ngân hàng đã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như định hướng kinh tế vĩ mô để ổn định phát triển kinh tế; ngân hàng Trung ương định hướng tăng trưởng tín dụng 14-15%, đây là mức tăng trưởng cao hơn những năm gần đây để tạo điều kiện cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng của Trung ương, ngân hàng và TPHCM; trong đó có gói cho vay ngắn hạn, triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp một số lĩnh vực; tổ chức tốt chương trình kết nối doanh nghiệp, cho vay kích cầu đầu tư, bình ổn thị trường, phối hợp với các đơn vị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Gỡ khó để phát triển nhà ở xã hội

Liên quan đến vấn đề phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Huỳnh Thanh Khiết cho biết, dù có nhiều chính sách ưu đãi nhưng việc phát triển NƠXH còn khó khăn do thủ tục đầu tư dự án NƠXH còn rườm rà, thời gian thực hiện kéo dài, chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia.

Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TPHCM ban hành trình tự thủ tục thực hiện các dự án NƠXH nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng. Trường hợp doanh nghiệp có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, tổng thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư tối đa 153 ngày, giảm 213 ngày so với quy định. Trường hợp đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, được đầu tư xây dựng không phải bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, thời gian thực hiện tối đa 318 ngày, giảm 278 ngày so với quy định.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng đã rà soát các quỹ đất do thành phố quản lý để tổ chức đấu thầu, lựa chọn chủ đầu tư xây dựng NƠXH; TPHCM chủ động tháo gỡ các vướng mắc cho các dự án và tập trung chỉ đạo các sở ngành đẩy nhanh tiến độ các bước thủ tục đầu tư, giúp dự án sớm triển khai xây dựng nhằm thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ xây dựng được 35.000 căn NƠXH.