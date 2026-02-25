Đẩy nhanh tiến độ dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Theo đó, tại dự án thành phần 1 dài 16km, các đơn vị tổ chức và duy trì 42 mũi thi công với khoảng 610 thiết bị, 460 nhân công. Hiện tuyến đã hoàn thành 10 cầu chính, đang thi công 4 cầu chính, 2 cầu vượt ngang; tổng sản lượng đạt khoảng 75%. Còn tại dự án thành phần 2 dài hơn 18km, đại diện chủ đầu tư cho biết, phần tuyến chính đã cơ bản hoàn thành, mặt đường bê tông nhựa đã được thi công xong. Bên cạnh đó, các hạng mục an toàn giao thông như hộ lan, dải phân cách, biển báo cũng đã được lắp đặt, hiện nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục còn lại. Các đơn vị đang phấn đấu hoàn thành công trình để có thể đưa vào khai thác toàn tuyến vào dịp 30-4 năm nay.

PHÚ NGÂN