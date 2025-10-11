Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo kết quả hoạt động đầu tư của 9 tháng đầu năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ về hoạt động đầu tư

Để tiếp tục tăng cường trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư, tạo điều kiện môi trường đầu tư thông thoáng cho doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực của nhà nước, xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2025 phấn đấu đạt trên 8%, giải ngân đầu tư 100% nguồn vốn Thủ tướng Chính phủ giao và giai đoạn 2026-2030 ở mức 2 con số, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, hành chính trong hoạt động đầu tư hơn so với quy trình, quy định.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ công việc về hoạt động đầu tư tại các cấp, các ngành theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, dân chủ và hiện đại.

Thủ tướng nêu rõ, vấn đề thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương thì phải chủ động thực hiện theo thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm… Cùng với đó, đẩy mạnh số hóa, tự động hóa, dữ liệu liên thông; nâng cao năng lực quản trị và nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, thời gian giải quyết, xử lý công việc.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng nội dung, biểu mẫu, trường thông tin, số liệu báo cáo kết quả đầu tư 9 tháng đầu năm 2025 theo quy định, dễ thực hiện và thuận tiện khai thác sử dụng.

Các bộ, ngành, địa phương trước ngày 15-10 phải báo cáo Thủ tướng kết quả đầu tư 9 tháng đầu năm, nếu có vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

LÂM NGUYÊN