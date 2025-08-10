Xây dựng chỉ số đo lường, đánh giá môi trường kinh doanh

Chiều 10-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã thảo luận về tình hình triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục triển khai nghị quyết, huy động sức mạnh, kêu gọi toàn dân tham gia phát triển kinh tế, đặc biệt là giải pháp về truyền thông, vận động; xây dựng bộ chỉ số đo lường, giám sát thực thi Nghị quyết 68-NQ/TW và sáng kiến tổ chức chương trình “Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam".

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển kinh tế tư nhân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, một trong những khâu đột phá nhất để phát triển nền kinh tế. Để tiếp tục triển khai thành công, hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW và các nghị quyết liên quan của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh cần tháo gỡ những rào cản về thể chế, cơ chế, chính sách, bảo đảm thể chế thông thoáng; thu hút nguồn lực toàn xã hội; thúc đẩy đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển con người và quản trị thông minh; xây dựng hạ tầng hiện đại, thông suốt.

Thủ tướng khẳng định, phải phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn. Bởi nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp. Nhà nước phải phát huy vai trò kiến tạo, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, làm chủ của người dân.

Về một số công việc thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ cần tạo thể chế, cơ chế thuận lợi, thông thoáng để huy động sức mạnh tổng hợp, nguồn vốn của toàn dân, toàn xã hội, khu vực kinh tế tư nhân. Thể chế là một nguồn lực, là động lực cho sự phát triển, do đó, cần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế để Nghị quyết 68-NQ/TW mang lại hiệu quả tương tự "khoán 10" trong nông nghiệp trước đây.

Cùng với đó, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, tiếp cận bình đẳng các nguồn lực của đất nước; xây dựng niềm tin cho nhân dân, doanh nghiệp, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; hỗ trợ nguồn lực (như về thuế, phí, lệ phí…), tin tưởng giao việc cho khu vực kinh tế tư nhân. Từ đó, tạo động lực, truyền cảm hứng, khuyến khích sự tham gia, hưởng ứng tích cực của người dân trong lập nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân với tinh thần yên tâm, tin tưởng, phấn khởi, góp phần phát triển đất nước, thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng đồng ý giao Bộ Tài chính, Ban IV và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng chỉ số đo lường, đánh giá thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW và các nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội, cũng như đánh giá môi trường kinh doanh nói chung.

Thủ tướng nhấn mạnh cần tạo hệ sinh thái để đưa 5 triệu hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp; doanh nghiệp nhỏ trở thành doanh nghiệp lớn; doanh nghiệp lớn trở thành doanh nghiệp lớn hơn, trở thành các doanh nghiệp đa quốc gia tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn…

Thủ tướng cũng đồng ý chủ trương tổ chức chương trình "Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam", bảo đảm thực chất, hiệu quả. Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị Ban IV nghiên cứu hình thành quỹ phát triển kinh tế tư nhân.

LÂM NGUYÊN