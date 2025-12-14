Dậy sớm đi bộ góp hơn 3,9 tỷ đồng chăm lo người yếu thế

Sáng 14-12, tại Công viên Gia Định, Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận (TPHCM) tổ chức cuộc đi bộ với chủ đề “Đức Nhuận nghĩa tình, chung tay vì cộng đồng” vận động quỹ xã hội phường năm 2025.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trần Kim Yến, đại biểu Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM; Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận.

Cuộc đi bộ có sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên là cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân. Hoạt động nhằm vận động các đơn vị, cá nhân cùng tham gia đóng góp kinh phí chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ trên địa bàn phường.

Các đại biểu và vận động viên đi bộ sáng 14-12

Đây cũng là chương trình phường Đức Nhuận tiếp tục tiếp nối chương trình đi bộ đồng hành vì người nghèo hàng năm quận Phú Nhuận (trước đây) tổ chức thành công suốt 22 năm qua.

Các đơn vị tham gia ủng hộ Quỹ xã hội phường Đức Nhuận năm 2025

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND phường Đức Nhuận Nguyễn Thị Thanh Thảo chia sẻ, thời gian qua, phường tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, như: đêm hội ẩm thực chay kết hợp với biểu diễn văn hóa nghệ thuật; thi đấu Pickleball gây quỹ xã hội.

Hơn 3,9 tỷ đồng được ủng hộ tại chương trình

Tại chương trình đi bộ, ban tổ chức tiếp nhận số tiền hơn 3,9 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, cơ sở tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân trong và ngoài phường ủng hộ.

Lãnh đạo phường Đức Nhuận cảm ơn các nhà tài trợ

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, số tiền này sẽ được phường sử dụng cho mục đích an sinh xã hội, tập trung hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ yếu thế; trao học bổng tiếp sức đến trường cho các em học sinh; chăm lo cho người già, người có hoàn cảnh neo đơn; xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương; trao phương tiện sinh kế…

Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận Phan Thị Thanh Phương phát lệnh xuất phát

Các vận động viên đi bộ sáng 14-12

