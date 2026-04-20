Hỗ trợ kịp thời hộ kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ

Sáng 20-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trình bày tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, để kịp thời điều chỉnh chính sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Chính phủ xây dựng dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật về thuế.

Theo đó, nhằm hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là khu vực quy mô nhỏ, đồng thời bảo đảm công bằng trong chính sách thuế thu nhập giữa hộ, cá nhân kinh doanh với doanh nghiệp nhỏ, khuyến khích chuyển đổi lên doanh nghiệp, dự thảo không quy định cụ thể trong luật ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh, mà giao Chính phủ quy định.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế và giao Chính phủ quy định, đồng thời quy định chi tiết việc miễn thuế theo thẩm quyền.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, việc phân quyền cho Chính phủ sẽ tạo cơ sở pháp lý để điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế; đồng thời thể chế hóa nội dung tại các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định hiện hành.

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng với xe điện chạy bằng pin, nhằm bảo đảm tính nhất quán của chính sách thuế với mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, giảm ô nhiễm đô thị và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong bối cảnh giá cả, nguồn cung biến động, dự thảo đề xuất kéo dài thời gian áp dụng chính sách hiện hành đối với xe dưới 24 chỗ chạy bằng pin đến hết năm 2030.

Chính phủ cũng trình Quốc hội cho phép xây dựng và ban hành dự án luật theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ nhất.

Trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị Chính phủ rà soát toàn diện các luật thuế để trình Quốc hội ngay tại kỳ họp thứ nhất xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung theo hướng giao Chính phủ quy định đối với những nội dung thường xuyên biến động, các nội dung đã giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định hoặc điều chỉnh, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong các luật về thuế.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, thuyết minh, làm rõ hơn và tăng tính thuyết phục, tính thấu đáo của việc giao Chính phủ quy định các nội dung có tính biến động theo tình hình kinh tế - xã hội, gồm ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý thời gian gia hạn áp dụng mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 20 chỗ ngồi chạy bằng pin, nhằm bảo đảm mục tiêu chính sách và hài hòa lợi ích.

