ĐBSCL: An ninh nguồn nước đang là vấn đề cấp thiết

Ngày 22-3, tại TP Cần Thơ, Báo Tiền Phong phối hợp cùng UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo với chủ đề “An ninh nguồn nước ĐBSCL trước biến đổi khí hậu”, nhân Ngày nước Thế giới 22-3.

Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong đặt vấn đề, ĐBSCL nằm giữa mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng người dân nơi đây đang phải đối diện với cảnh thiếu nước ngọt để sinh hoạt và sản xuất. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nhấn mạnh: "Có thể thấy, an ninh nguồn nước luôn là vấn đề cấp thiết, mang ý nghĩa tồn vong đối với ĐBSCL”.

Theo các báo cáo đánh giá, ĐBSCL có nguồn nước mặt phụ thuộc đến 95% vào dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Kông, trong khi nguồn nội sinh chỉ đóng góp khoảng 5%, tương đương 22 tỷ m³ (chủ yếu tập trung vào mùa mưa).

Người dân tại phường Khánh Hòa (TP Cần Thơ) đang phải chắt chiu từng giọt nước ngọt sinh hoạt tại điểm cấp nước tập trung trong mùa khô

PGS-TS Nguyễn Phú Quỳnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi miền Nam đánh giá, giai đoạn 1990-2025, cho thấy xu thế lũ trên sông Mê Kông đang giảm rõ rệt và ngày càng tác động sâu sắc đến vùng châu thổ Cửu Long. Trước đây, khoảng 4-5 năm lại có một trận lũ vừa hoặc lớn, thì hiện nay xu thế chủ đạo là lũ thấp và trong 30-50 năm tới khả năng xuất hiện lũ lớn sẽ rất hiếm hoặc không còn.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ NN-MT) Nguyễn Minh Khuyến cho biết, đối với ĐBSCL, đảm bảo an ninh nguồn nước là mục tiêu xuyên suốt trong quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, định hướng lớn là tối ưu hóa nguồn nước từ sông Mê Kông, đồng thời chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và biến động từ thượng nguồn.



Các nhà quản lý, chuyên gia tại hội thảo cho rằng, an ninh nguồn nước không còn là vấn đề riêng lẻ của từng địa phương mà cần có cách tiếp cận tổng thể, liên vùng và thậm chí liên quốc gia, gắn với lưu vực sông Mê Kông. Việc đảm bảo nguồn nước bền vững không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn là nền tảng cho phát triển kinh tế, nông nghiệp và ổn định xã hội của toàn vùng ĐBSCL trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan.

Tin liên quan Lễ phát động cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Nước - Khí tượng và Giờ Trái đất 2026

TUẤN QUANG