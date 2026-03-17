ĐBSCL: Độ mặn xâm nhập sâu vào các sông lớn từ giữa tháng 3

Kết quả quan trắc tại nhiều địa phương ở ĐBSCL cho thấy, ranh mặn 4‰ đã bắt đầu tấn công sâu vào các cửa sông lớn trong vùng, dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh từ giữa tháng 3.

Ranh mặn 4‰ hiện đã vào sông Hậu trên 40km

Ngày 17-3, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ cho biết, từ ngày 16 đến 22-3, độ mặn trên các sông sẽ duy trì ở mức cao (trong 1 - 2 ngày đầu) sau đó ít biến đổi và lên lại vào những ngày cuối tuần.

Trước đó, từ ngày 9 đến ngày 15-3, kết quả quan trắc tại các trạm trên địa bàn TP Cần Thơ cho thấy chiều sâu ranh mặn 4‰ đã vào sông Mỹ Thanh 30 - 35km; sông Hậu 37 - 42km. Dự báo, từ ngày 16 đến 22-3, chiều sâu ranh mặn 4‰ trên sông Mỹ Thanh sẽ tăng lên khoảng 39 - 44km, trên sông Hậu 40 - 45km.

Cống âu Rạch Mọp đang được vận hành linh hoạt để ngăn mặn, bảo vệ bờ Nam sông Hậu của TP Cần Thơ

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Vĩnh Long, xâm nhập mặn tại các sông trên địa bàn sẽ duy trì mức cao trong tháng 3, tăng mạnh từ giữa tháng 3. Tỉnh Vĩnh Long đã đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 2 để có phương án chủ động ứng phó.

Cụ thể, độ mặn cao hiện đang tập trung ở khu vực gần cửa sông như: sông Cửa Đại khoảng 20‰, sông Hàm Luông khoảng 23,2‰. Ranh mặn 4‰ có khả năng xâm nhập sâu nhất trên sông Cửa Đại vào hơn 43km, sông Hàm Luông khoảng 56km, sông Cổ Chiên gần 55km, sông Hậu hơn 57km.

Cống Cái Lớn (An Giang) hỗ trợ kiểm soát xâm nhập mặn từ biển

Tại An Giang, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, từ nay đến ngày 22-3, mặn xâm nhập trên các sông có xu thế tăng theo đợt triều cường từ ngày 21-3. Trong đó, sông Cái Bé độ mặn 4‰ xâm nhập sâu khoảng 8-10km, sông Cái Lớn sâu khoảng 30-32km, kênh Cái Sắn xâm nhập 6km.

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo, xâm nhập mặn có thể tác động đến các loại cây trồng, vật nuôi, nguồn nước sinh hoạt, công trình… ở những vùng có độ mặn 0,5‰ trở lên. Chính quyền địa phương và người dân tùy vào sức thích ứng của giống cây trồng, vật nuôi để có kế hoạch ứng phó phù hợp. Các đơn vị có liên quan cần kiểm tra, theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật các bản tin cảnh báo xâm nhập mặn để có thể vận hành cống hợp lý, chủ động ứng phó khi có tình huống đột xuất xảy ra.

TUẤN QUANG - NAM KHÔI