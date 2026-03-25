Gia Lai: Livestream bán nông sản, gây quỹ hỗ trợ 1.000 học sinh

Clip: Livestream bán nông sản gây quỹ khuyến học cho 1000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ông Bùi Hữu Tâm (bên phải), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã tham gia livestream bán nông sản và cảm ơn người dân đã chung tay gây quỹ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Quỹ khuyến học hỗ trợ 1.000 học sinh khó khăn được xã Ia Hiao phát động trong 3 ngày qua, đến nay đã có 326 tập thể, cá nhân ủng hộ hơn 84 triệu đồng. Ngoài tiền mặt, người dân còn đóng góp nông sản như 500 trứng gà, vịt; hơn 100kg gạo... Toàn bộ số nông sản này được đưa lên livestream bán để bổ sung nguồn quỹ.

Tổ livestream cộng đồng xã Ia Hiao tiếp nhận nông sản dân ủng hộ để bán gây quỹ khuyến học

Tại buổi livestream, đại diện Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao trực tiếp giới thiệu và bán những đơn hàng đầu tiên là trứng vịt, thu hút đông đảo người dân theo dõi và “chốt đơn”. Tiếp đó, tổ livestream cộng đồng xã giới thiệu các mặt hàng như gạo, khoai lang, bí đỏ và nhanh chóng bán hết sản phẩm.

Bà Võ Hoàng Lan, Chủ tịch UBND xã Ia Hiao cho biết, sau lời phát động gây quỹ, nhiều người dân tham gia ủng hộ bằng cả tiền mặt và nông sản, thể hiện tinh thần hợp lực kiến tạo môi trường học tập tốt hơn cho các em. Toàn bộ nguồn thu sẽ được công khai, sử dụng đúng mục đích.

Người dân mang nông sản đến ủng hộ

HỮU PHÚC