Đà Nẵng bàn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trước biến động giá xăng dầu

Chiều 25-3, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp về tình hình sản xuất, kinh doanh trước biến động giá xăng dầu.

Tại buổi làm việc, nhiều doanh nghiệp phản ánh những tác động từ đà tăng mạnh của giá xăng dầu. Ông Phạm Bắc Bình, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Đà Nẵng, cho biết sức mua trên thị trường đang có dấu hiệu giảm rõ rệt, các hoạt động dịch vụ, ăn uống trầm lắng hơn trước. Trong khi đó, chi phí đầu vào, nhất là xăng dầu, liên tục tăng cao, tạo áp lực lớn lên hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với lĩnh vực vận tải, xăng dầu hiện chiếm khoảng 35%-40% giá thành. Khi giá nhiên liệu tăng mạnh, tổng chi phí đội lên đáng kể, trong khi việc điều chỉnh giá dịch vụ không hề dễ dàng. Không chỉ vậy, các chi phí liên quan như dầu nhớt, vật tư... cũng tăng thêm 15%-20%.

Ông Đinh Hải Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng, cho biết giá xăng dầu tăng mạnh đã khiến chi phí vận tải tăng 55%-60%, đẩy nhiều doanh nghiệp vào tình trạng gần như tê liệt, phải cầm cự để duy trì hoạt động.

Hiệp hội kiến nghị thành phố xem xét hỗ trợ trực tiếp một phần chi phí nhiên liệu cho các loại hình vận tải chủ lực như xe container, xe tải nặng, xe khách liên tỉnh nhằm duy trì dòng chảy hàng hóa. Đồng thời, không tăng các loại phí tại cảng biển, bến xe, sân bay và kêu gọi các đơn vị khai thác cùng chia sẻ khó khăn. Về dài hạn, hiệp hội đề xuất thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường nhìn nhận, biến động giá xăng dầu đang tác động trực tiếp đến các lĩnh vực then chốt như công nghiệp, xây dựng, logistics và du lịch - dịch vụ, vốn là những trụ cột tăng trưởng của thành phố. Đặc biệt, giá dầu tăng mạnh gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất, vận hành, trong khi nhiều doanh nghiệp du lịch đã ký hợp đồng, bán tour từ trước nên phải tự gánh chi phí phát sinh.

Thành phố nhận định, hiện chưa đáng lo về nguồn cung xăng dầu, nhưng biến động giá là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất. Cùng với đó, tình trạng “té nước theo mưa”, tăng giá không hợp lý đang tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp và người dân.

Trước tình hình đó, UBND TP Đà Nẵng đề nghị lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Đối với các lĩnh vực dịch vụ, vận tải, cần bảo đảm việc điều chỉnh giá phù hợp với biến động chi phí đầu vào.

Các sở, ngành cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Những chi phí không cần thiết phải được cắt giảm, hạn chế phát sinh thêm gánh nặng cho doanh nghiệp trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị các hiệp hội, doanh nghiệp phát huy vai trò liên kết, chia sẻ khó khăn, ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái doanh nghiệp địa phương để giảm chi phí.

