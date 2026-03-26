Sắc xanh tình nguyện

Từ những bức tranh tuyên truyền phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên các mảng tường, biến bãi rác thành sân chơi cho thiếu nhi, phổ cập công nghệ cho người dân… đến góp sức vào thành công của ngày hội toàn dân, những việc làm của người trẻ dù không lớn lao, nhưng để lại dấu ấn, niềm tin trong lòng người dân.

“Tôi chuyển khoản rồi nha chú Năm. Chú xem tiền đã tới chưa nha”, bà Phạm Thị Ngọc, ngụ khu phố 26, phường Bình Thạnh (TPHCM) thông báo với ông Năm bán trái cây, sau khi bà bấm lệnh chuyển khoản 150.000 đồng tiền mua trái cây cho ông. Từ hơn 6 tháng qua, sau khi tham gia lớp học chuyển đổi số do thanh niên phường tổ chức ở quán cà phê, bà Ngọc tự tin hơn khi chuyển qua sử dụng app ngân hàng trên điện thoại.

Không chỉ bà Ngọc, nhiều cô chú lớn tuổi trong khu phố cũng yên tâm sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR, thanh toán tiền mua hàng qua app ngân hàng, đặt lịch khám bệnh trực tuyến... sau khi tham gia các lớp chuyển đổi số. “Trước giờ tôi vẫn sử dụng điện thoại thông minh, nhưng ít khi vào các ứng dụng, nhất là ngân hàng, vì sợ mình không am hiểu thì dễ bị mất thông tin cá nhân. Nhưng sau khi được các cháu đoàn viên hướng dẫn, tôi an tâm hơn. Sử dụng dần rồi cũng quen và thấy rất thuận tiện cho cuộc sống”, bà Ngọc bày tỏ.

Theo bà Ngọc, nhờ phong trào “Bình dân học vụ số” do đoàn viên thanh niên phường tổ chức và triển khai ở nhiều điểm tại các quán cà phê, đến từng con hẻm để hướng dẫn người dân tại nhà nên bà cùng nhiều người lớn tuổi hiểu và có cơ hội làm chủ công nghệ.

Chỉ tay về bức tường trong con hẻm 170 Bùi Đình Túy, bà Ngọc không giấu niềm vui. “Bức tranh ấy cũng do mấy đứa nhỏ vẽ để tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác PCCC và đảm bảo an toàn trong khu dân cư”. Theo Bí thư Đoàn phường Bình Thạnh Nguyễn Hoàng Đan Khanh, những bức tranh đầu tiên thực hiện tại các con hẻm đã trở thành điểm nhấn và thu hút sự quan tâm của người dân, trẻ em, thanh niên trong khu phố mỗi khi đi qua.

“Từ hình ảnh dễ thương đến thông điệp nhẹ nhàng, gần gũi được vẽ trên mỗi bức tường, chúng tôi tin rằng sẽ góp phần tạo được thói quen và ý thức PCCC cho người dân”, Đan Khanh chia sẻ.

Trong ngày hội bầu cử vừa qua, nhiều người dân ấn tượng khi thấy những chiếc áo xanh thanh niên đến từng nhà chở người cao tuổi, người khuyết tật đến điểm bỏ phiếu. Những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng nụ cười luôn nở trên môi các gương mặt trẻ, bởi họ đã góp được một phần vào sự thành công của ngày hội non sông.

Theo bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, trong giai đoạn thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đoàn viên thanh niên phường đã thể hiện được tinh thần xung kích, không ngại khó, không ngại khổ, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám nhận việc khó và tiên phong nhận lãnh trách nhiệm đi đầu của mình.

Tinh thần đó cũng được lan tỏa mạnh mẽ trong ngày hội toàn dân và từng con hẻm nhỏ. “Với những nội dung công việc đã làm được trong thời gian qua, đoàn viên thanh niên phường đã tạo được những ấn tượng đẹp, niềm tin trong lòng người dân trên địa bàn”, bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa nhận xét.

Tin liên quan Sức trẻ thanh niên tình nguyện

THÁI PHƯƠNG