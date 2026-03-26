Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo viếng tang Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính gửi vòng hoa kính viếng.
Tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tòa Tổng Giám mục TPHCM, quý linh mục, tu sĩ và toàn thể đồng bào giáo dân.
Trong sổ tang, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr viết: “Đức Hồng y là hình ảnh tiêu biểu của vị mục tử Công giáo trong việc chỉ dẫn linh mục, tu sĩ, giáo dân thực hiện vai trò người giáo dân tốt, người công dân tốt trên con đường đồng hành cùng dân tộc; góp phần quan trọng trong việc xây dựng Giáo hội phát triển. Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo trân trọng những đóng góp của Đức Hồng y trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước”.
Ngày 26-3 cũng là ngày cuối cùng tổ chức các giờ thánh lễ và kính viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.
Theo cáo phó, thánh lễ an táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sẽ được cử hành lúc 8 giờ 30 ngày 27-3 (thứ sáu), tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận (số 6 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM). Nơi an táng của ngài là Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn hơn 160 năm tuổi.
Hiện nay, Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn là một trong 11 đại chủng viện tại Việt Nam, đảm nhận việc đào tạo linh mục cho các giáo phận như: TPHCM, Phú Cường, Mỹ Tho, Phan Thiết, Phát Diệm, cùng một số chủng sinh thuộc Hội Thừa sai Việt Nam...